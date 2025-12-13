Escrito por:

Desde hace unos días ya se conocen los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y quedó establecido que la Selección Colombia está ubicada en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Desde ese momento han comenzado los análisis y predicciones de cómo se desenvolverá la Copa del Mundo, incluso cuando quedan todavía algunos meses para que comience.

Uno de esos análisis se enfocó en a quién le tocó más fácil en la primera ronda, si a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, y claramente al referirse al segundo se habla de la Selección Colombia.

Ante esto, el periodista español Moisés Llorens, de ESPN, fue contundente al asegurar que al portugués le quedó más sencillo porque su grupo “es un chiste”.

“Cristiano tiene un grupo de chiste”, dijo el periodista, a lo que su compañero le responde: “Perdonen, hermanos colombianos y uzbekos”.

Y el español aclaró: “No, no. No lo digo por Colombia, lo digo por Uzbekistán. Tú no sabes dónde está Uzbekistán en el mapa […]. Luego aparece el Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. Jamaica es Bob Marley”.

Este fue el momento en el que se refieren al grupo de la Selección Colombia:

@espnmx ¿Quién tiene el grupo más difícil, Messi o Cristiano Ronaldo? 👀 ¿México no pasa ni de fase de grupos? 😳 Presentado por Jeep Renegade tu entrada al mundo jeep. ♬ sonido original – ESPN México

Lo que sí es cierto es que Colombia y Portugal son los favoritos de ese grupo y se enfrentan hasta la última fecha, por lo que se espera que al compromiso entre ellos ya lleguen prácticamente clasificados.

Cuándo son los partidos de Colombia del Mundial

Los compromisos de la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo son:

Colombia vs. Uzbekistán: junio 17 en Ciudad México.

Colombia vs. Jamaica, Congo o Nueva Caledonia: junio 23 en Guadalajara.

Colombia vs. Portugal: junio 27 en Miami.

