Este viernes, cinco de diciembre, en la ciudad de Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el evento que marcó oficialmente el inicio del torneo de fútbol más importante de todos.

Cabe recordar que para esta edición se vienen varios cambios, pero el más importante es, sin duda, que se pasará de 32 a 48 selecciones, lo cual aumentará el número de partidos, de fases y hará la logística mucho más complicada.

Colombia es una de las llamadas a ser protagonistas debido a lo que ha venido mostrando de la mano de Néstor Lorenzo, por lo que había mucha incertidumbre con el grupo que le podía tocar, recordando que estaba ubicada en el Bombo 2 y sus rivales no iban a ser nada sencillos.

Grupo de la Selección Colombia para el Mundial

De esta manera, luego del sorteo adelantado por la Fifa en la capital de Estados Unidos, el grupo que le tocó a la Selección Colombia es el K, con estos rivales:

Portugal

Uzbekistán

Ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo

Colombia

Vale la pena destacar que por ahora no se conocen sedes ni horarios de los compromisos de la próxima Copa del Mundo, ya que estos se darán a conocer este sábado, seis de diciembre, sobre el mediodía, teniendo en cuenta que Fifa organizará todo según el clima, horario ‘prime’ de televisión y colonia de personas extranjeras en las ciudades.

Por su parte, el resto de grupos quedó conformado de la siguiente manera:

Fechas del Mundial 2026

Así las cosas, la suerte ya hizo su parte y los equipos comenzarán la preparación de cara a la próxima Copa del Mundo, la cual se jugará en tres países diferentes del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Es más, tenga en cuenta que en total serán 104 partidos que se distribuirán de la siguiente manera:

78 en Estados Unidos.

13 en México.

13 en Canadá.

