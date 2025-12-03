Así como hay expectativa por la llegada de James Rodríguez a su nuevo equipo, los rivales con los que Selección Colombia quedará en el grupo para el Mundial de 2026 es un tema de gran interés.

Lo cierto es que hay una lista de equipos que no pueden quedar en la misma zona en el sorteo del Copa de la Fifa en 2026, es decir, selecciones que están descartadas para enfrentarse a la ‘Tricolor’ en la fase inicial.

Primero, hay una restricción general establecida por la Fifa: ningún grupo puede incluir a más de una selección de la misma confederación, salvo en el caso de Europa (UEFA), donde sí pueden coincidir hasta dos equipos.

Además, debido a que Colombia quedó ubicada en el ‘bombo 2’ para el sorteo, automáticamente no puede ser sorteada con los equipos que también están en ese mismo espacio, al tratarse del mismo nivel de cabeza de grupo.

En consecuencia, estas selecciones no podrían ser sus rivales en la primera fase, con tres que fueron campeonas del mundo (Uruguay, Brasil y Argentina) y una que recientemente fue finalista en 2018 (Croacia):

Aquellos del mismo bombo que Colombia: Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Y, por la regla de confederaciones, ningún otro seleccionado sudamericano además de Colombia: con ello quedan descartados también Brasil, Argentina, Paraguay y cualquier otro combinado de la Conmebol que califique (si es que Bolivia lo logra).

Esto implica que en la fase de grupos Colombia no puede compartir grupo con ninguna de esas selecciones. Como detalle llamativo, si queda en el grupo de España se asegura que la única manera de enfrentar a Argentina sea en la final.

¿Cuál es la sede que más le conviene a Colombia para Mundial de 2026?

Miami es la sede ideal para la Selección Colombia en el Mundial de 2026 debido a que tiene una amplia comunidad del país, casi 1,2 millones de residentes, según expuso Futbolred.

El grupo más difícil para Colombia sería con España y otros dos rivales que de acuerdo a la clasificación actual y por las posibilidades llegarían a ser auténticas amenazas: Noruega y Ghana.

En ese escenario, es posible que si se da que queden en el H, la ‘Tricolor’ jugaría dos partidos de esa primera fase (lunes 15 de junio y domingo 21 de junio). En otras dos opciones que funcionan en menor medida son el C (miércoles 24 de junio – M49) y el K (sábado 27 de junio) que tendrían un juego, respectivamente.

De igual manera, el grupo más sencillo sería Canadá, Austria, Arabia Saudí y Nueva Zelanda (según datos de Místerchip), pero en ese sentido queda por fuera la posibilidad de tener como sede a Miami.

¿Cuándo es el sorteo para el Mundial de 2026?

El sorteo para la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2026 será el viernes 5 de diciembre de 2025, y se llevará a cabo en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D.C.

La ceremonia comenzará a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia (equivalente a 12:00 p.m. ET), momento en que se darán a conocer los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, correspondientes al formato ampliado de 48 equipos.

El sorteo definirá los emparejamientos de la fase inicial del torneo. Serán utilizados cuatro bombos de 12 equipos, asegurando que cada grupo reciba uno de los equipos de cada bombo, y con reglas que evitan que selecciones de la misma confederación coincidan en un grupo, salvo en el caso de la UEFA, que permite hasta dos europeos por grupo.

Este sorteo es un paso crucial en la preparación del Mundial, ya que con él se conocerán los rivales de cada selección desde la fase de grupos, y por ende marcará el camino de partidos que deberán afrontar.

La transmisión del evento se podrá seguir en vivo a nivel internacional a través del sitio oficial de la Fifa, su canal de YouTube y las señales de televisión que tengan los derechos en cada país.

