En medio de las sorpresas en el mundo del fútbol, hay dos nuevas situaciones del VAR que FIFA (junto con IFAB) está evaluando para implementar en el Copa Mundial de Fútbol de 2026, cambios que podrían ampliar considerablemente el uso del videoarbitraje.

El tema se conoció apenas días antes del sorteo y las selecciones participantes, entre ella la de Colombia, toman nota de los posibles giros que se vienen de cara al certamen.

La primera situación que se está debatiendo es permitir que el VAR revise los saques de esquina, reveló el diario The Times. En el fútbol actual el VAR actúa solo en goles, penales, expulsiones directas y errores claros de identidad.

Pero para 2026 se propone extender su alcance, de modo que decisiones como la concesión de un córner (cuando haya duda sobre si la pelota salió o no de la línea de meta o lateral, o si hubo falta previa) puedan ser revisadas con video. El objetivo es evitar goles o jugadas clave generados a partir de decisiones erróneas en esos saques.

La segunda situación bajo análisis es que el VAR tenga autoridad para intervenir en la concesión de segundas tarjetas amarillas cuando estas deriven en expulsión. Tradicionalmente, las tarjetas amarillas y sus segundas amonestaciones han quedado fuera de revisión por VAR.

La propuesta revisa este límite; con ello se busca evitar que un árbitro cometa un error al mostrar una segunda amarilla, y que ese error no derive en sanción incorrecta, cuando la repetición en video pueda mostrar un contexto diferente.

Estos dos posibles cambios representan una expansión considerable del alcance del VAR en partidos del más alto nivel. Hasta ahora son objeto de debate y aún requieren la aprobación formal por parte de la IFAB antes de ser implementados en el Mundial de 2026.

¿Cuándo es reunión para revisar propuestas de cambio en VAR?

La próxima reunión clave para revisar las propuestas de cambio en el uso del sistema International Football Association Board (IFAB) y definir si las nuevas reglas del Video Assistant Referee (VAR) aplicarán en el mundial de 2026 está fijada para el 20 de enero de 2026 en Londres.

Ese encuentro anual del IFAB será la instancia formal en la que se someterán a votación las propuestas formuladas tras la reunión virtual reciente de sus comités técnicos y deportivos (FAP-TAP), en la que ya se debatieron medidas como permitir que el VAR revise segundas tarjetas amarillas mostradas erróneamente y posibles nuevas funciones en saques de banda, saques de meta o saques laterales.

En dicha reunión también se evaluará la adopción de estos cambios, junto con otros ajustes reglamentarios, para que entren en vigencia en la temporada 2026-2027, lo que abriría la puerta a su aplicación en el Mundial de 2026.

¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y concluirá el 19 de julio de 2026. La fase de grupos se jugará hasta el 27 de junio de 2026, periodo en el cual las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

A continuación, comenzará la fase de eliminación directa, la cual arranca con los dieciseisavos de final del 28 de junio hasta el 3 de julio. Los octavos de final se jugarán del 4 al 7 de julio de 2026.

la fase de cuartos está programada entre el 9 y el 11 de julio. Las semifinales se disputarán los días 14 y 15 de julio, mientras que el partido por el tercer puesto está previsto para el 18 de julio. inalmente, la gran final del torneo se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026.

Este Mundial será histórico por varias razones. Es la primera edición con 48 selecciones participantes, lo que amplía considerablemente la cantidad de encuentros. También marca una nueva era en cuanto a su magnitud y alcance, con sedes repartidas en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, un formato de organización sin precedentes.

