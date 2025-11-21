El sector empresarial en Colombia está dichoso debido a la hazaña de Haití de clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues todo se dio para que el conjunto centroamericano consiguiera su cupo directo para jugar el torneo de fútbol más importante de todos.

¿Y qué tiene que ver el sector empresarial colombiano? Pues resulta que quien viste a esta selección es Saeta, una compañía 100 % colombiana, lo cual significa que será la única del país en cuanto a uniformes en estar en la próxima Copa del Mundo.

Ahora, cuando la gente se dio cuenta de que la empresa colombiana vestía a Haití, se habló mucho de una historia que estaba llena de carisma, ya que se pensaba que Saeta, por el terremoto que sacudió a ese país en 2010, se ofreció a hacerles los uniformes de forma gratuita y ya luego se habló de dinero, pero la cosa no es tan así.

Tal como le contó Sandra Carrero, directora comercial de Saeta, a Pulzo.com, les hubiera encantado estar desde esa época, pero la realidad es otra.

“Tengo que corregir esto porque es lo que se viene diciendo en los medios. Nosotros comenzamos a patrocinar a Haití en 2013 y el terremoto fue en 2010, es decir, tres años después. Decir que comenzamos después del terremoto sí, pero no fue inmediatamente en esa situación”, comenzó explicando Sandra.

Y agregó: “A nosotros en 2013 llega una persona, un agente Fifa que es colombiano, y que es hincha de un equipo que nosotros habíamos estado patrocinando, y nos dice ‘venga, ¿ustedes no les gustaría patrocinar a Haití? No tiene patrocinio hace rato y nos gustaría saber si les gustaría’. Cuando analizamos, vimos que es un país pobre, con muchos problemas económicos y de seguridad y por eso mucha gente se va del país”.

Ante esto, la oportunidad que vio Saeta era expandirse internacionalmente porque muchos haitianos viven en Estados Unidos, Canadá y Francia, por lo que al final se decidieron. La idea era un contrato a largo plazo. De hecho, el objetivo inicial era estar en el Mundial de 2018, pero las cosas cambiaron y tocó esperar hasta 2026, lo cual igual lo hace más especial.

Lo cierto es que igual se mantiene la alianza firme entre Saeta y Haití, pues se está trabajando a contrarreloj para sacar la indumentaria, la cual se comenzará a vender en preventa la próxima semana y estará disponible a partir del mes de febrero.

Dicha camiseta se conseguirá en Haití, Estados Unidos, Francia y por su puesto también en Colombia.

