Ya está terminando la última fecha Fifa del año y varias selecciones celebran porque consiguieron su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante del mundo y que todos quieren ganar.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: El ‘Pibe’ Valderrama no le come a la presión y dio sorpresiva predicción para el Mundial 2026)

De hecho, recientemente se conoció que selecciones de gran nivel como el caso de Alemania, España y Portugal, entre otros, aseguraron su clasificación, lo cual no es sorpresivo, pero sí emocionante porque se espera un gran nivel en este campeonato.

Ahora, con estas selecciones clasificadas, ya prácticamente quedaron definidas las cabezas de serie de los grupos del Mundial, lo cual es importante en el sentido que liderarán los distintos grupos que se sortearán próximamente.

Lee También

Quiénes son las cabezas de grupo del Mundial

Vale la pena destacar que estas selecciones están definidas por su puesto en el ránking de la Fifa, por lo que las cabezas de serie serán las siguientes:

Alemania.

Argentina.

Bélgica.

Brasil.

Canadá.

España.

Estados Unidos.

Francia.

Países Bajos.

Inglaterra.

México.

Portugal.

Colombia, por su parte, pese a la victoria con México y Nueva Zelanda, no logró escalar muchas posiciones en el escalafón de la Fifa, por lo que estará en el bombo dos y le tocará, sí o sí, pelear con una de esas selecciones de arriba, que son bastante complicadas y medirán cómo se encuentra el combinado nacional.

Cuándo es el sorteo del Mundial

Por lo pronto, las selecciones están a la expectativa de lo que pase el próximo cinco de diciembre, pues en Washington, capital de Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo oficial de la fase de grupos del Mundial, en el que se conocerá la suerte de cada una de las clasificadas a la Copa del Mundo.

(Ver también: Filtran camiseta que usaría la Selección Colombia en Mundial 2026 y ya le están dando palo)

Qué selecciones ya clasificaron al Mundial

Con los repechajes aún por disputarse, hasta ahora las selecciones que ya fueron confirmadas para la próxima cita mundialista son:

Estados Unidos (anfitrión).

México (anfitrión).

Canadá (anfitrión).

Suramérica:

Argentina.

Brasil.

Ecuador.

Uruguay.



Colombia.

Paraguay.

Europa:

Inglaterra.

Francia.

Croacia.

Portugal.

Asia:

Japón.

Irán.

Jordania.

Uzbekistán.

Corea del Sur.

Catar.

Arabia Saudita.

Oceanía:

Nueva Zelanda.

Australia.

África:

Marruecos.

Túnez.

Argelia.

Egipto.

Ghana.

Cabo Verde.

Senegal.

Costa de Marfil.

Sudáfrica.

* Pulzo.com se escribe con Z