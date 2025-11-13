En medio de los escándalos del fútbol internacional, la expulsión de Cristiano Ronaldo con Portugal le dio la vuelta al planeta porque se abre la alerta de que se pierda el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá o, en su defecto, el primer partido del certamen.

Además de la derrota 2-0 contra Irlanda en el penúltimo juego de la Eliminatoria de Uefa, el seleccionado luso perdió a uno de sus grandes referentes para el último partido.

Si bien el duelo contra Armenia no parece una gran amenaza porque el equipo portugués es local y depende de sí mismo con una victoria para clasificarse directamente, el tema no pasó desapercibido.

Video de expulsión de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja directa en la derrota de Portugal contra Irlanda en la fase clasificatoria en Europa al minuto 15 del segundo tiempo por una agresión sin balón a un rival.

El árbitro, luego de una revisión del VAR, transformó una tarjeta amarilla inicial en roja después de una acción de codazo contra el defensor irlandés Dara O’Shea.

Lo llamativo es que el portugués de 40 años hizo un gesto de llorar a modo de burla contra el agredido, el mismo que los fanáticos irlandeses le devolvieron como despedida en el estadio con la expulsión.

La inédita roja de Cristiano Ronaldo con Portugal llegó precisamente a falta de un solo partido oficial antes del Mundial de 2026, imprudencia que podría llevarlo a perderse el arranque en ese torneo si el informe arbitral desemboca en una sanción de dos partidos (o hasta tres juegos, en un caso extremo).

¿Cuántas expulsiones tiene Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo recibió su primera expulsión con la selección nacional de Selección de fútbol de Portugal el 13 de noviembre de 2025. Este primer y único caso se produjo en la mencionada fase de clasificación para la Copa del Mundo ante Irlanda.

El incidente ocurrió cuando Ronaldo acumulaba ya más de 225 apariciones con la selección portuguesa, por lo que esa expulsión se volvió histórico al tratarse de la primera que recibió con su país, pese a su extensa trayectoria internacional.

Hay que aclarar que ese dato se refiere únicamente al marco internacional con la selección de Portugal a nivel de mayores. Sus expulsiones en clubes son mayores y en total ha sido expulsado en equipos unas 11 veces.

Esta estadística resalta su amplia disciplina en el plano internacional, al menos hasta el incidente mencionado, y contrasta con su registro en clubes, donde las expulsiones han sido más frecuentes. No obstante, el momento de ira llegó en una instancia que lo hace peligrar del debut mundialista.

¿Qué sanción da expulsión por roja directa?

La sanción por una expulsión debido a tarjeta roja directa en el fútbol no es fija ni universal, ya que depende de la gravedad de la infracción, del reglamento de la competición y del organismo disciplinario encargado.

En términos generales, para una roja directa por una infracción relativamente leve (por ejemplo un derribo sin intención de lesionar) puede aplicarse una suspensión mínima de un partido.

Cuando la expulsión se debe a una infracción más grave, como conducta violenta, agresión, escupir a otro jugador u ofensas graves al árbitro, la sanción habitualmente se eleva a dos o tres partidos, e incluso puede extenderse mucho más en casos extremos.

Por ejemplo, el sitio de análisis SoccerExpertise señala que para actos de agresión o conducta altamente antideportiva la sanción típica es de “uno a tres partidos”, aunque “puede ampliarse por infracciones muy graves”.

Es importante destacar que, tras la expulsión, el comité disciplinario del torneo revisa el acta del partido y el contexto del hecho para determinar la sanción final. En consecuencia, la suspensión puede ajustarse y aumentarse si el acto es considerado muy grave, o incluso reducirse si la apelación lo justifica.

