En la noche de este miércoles 12 de noviembre, presuntos hinchas de Atlético Nacional emboscaron a aficionados del América de Cali, quienes se encontraban reunidos en las inmediaciones del hotel de concentración de su equipo, en la ciudad de Medellín. Este lamentable suceso ocurrió justo antes del crucial encuentro que la ‘mechita’ debe disputar contra Independiente Medellín por la Liga BetPlay II-2025.

Decenas de seguidores de la escuadra vallecaucana, que compartían en los exteriores del lugar de hospedaje, se vieron súbitamente rodeados por un grupo de sujetos que arribó al punto a bordo de motocicletas. Sin mediar palabra, los agresores iniciaron un ataque brutal con botellas y armas cortopunzantes. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales reflejan el pánico: mientras algunos hinchas del equipo rojo lograron huir hacia la seguridad del hotel, otros quedaron expuestos y resultaron heridos en medio de la revuelta.

Los videos difundidos en redes sociales revelan la confrontación. Se observa claramente la rapidez con la que los motociclistas, identificados como supuestos seguidores de Nacional, arremetieron contra los hinchas de América. La brutalidad no cesó con el ataque inicial, pues los registros muestran cómo las confrontaciones se extendieron por las calles aledañas al hotel que alberga al plantel profesional de combinado escarlata.

La intervención de la Policía Nacional se produjo minutos después de iniciado el caos. Los agentes arribaron al lugar para intentar retomar el control de la situación y dispersar a los responsables del ataque. Las autoridades ahora tienen la tarea de revisar el material probatorio y los testimonios para identificar y judicializar a los responsables de esta agresión.

#Medellín/ sujetos en motocicletas y con los parrilleros Atacaron a los hinchas del América en el poblado por lomas del hotel cafe. Otros hinchas también fueron atacados al interior de una clínica por las vegas. pic.twitter.com/ol89s9srqt — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 13, 2025

¿Cuándo juega Independiente Medellín contra América de Cali?

El telón de la fase regular de la Liga BetPlay II 2025 no podría caer con un duelo más cargado de emoción y trascendencia. Este jueves 13 de noviembre a las 4:00 p. m., en el Estadio Atanasio Girardot será el epicentro de un enfrentamiento a todo o nada entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali, en un partido que va mucho más allá de los tres puntos. El ‘poderoso de la montaña’ llega a esta última jornada (la número 20) con el objetivo claro de sellar el liderato de la tabla, una posición que le otorgaría una ventaja significativa de cara al sorteo y desarrollo de los cuadrangulares finales.

Por otra parte, el panorama para el cuadro escarlata es dramático: su clasificación a las finales pende de un hilo, dependiendo imperiosamente de un resultado positivo en la siempre difícil plaza de la capital antioqueña. Con cuatro equipos batallando encarnizadamente por las dos últimas casillas de acceso (la 7 y la 8), este choque se convierte en una verdadera final anticipada para la ‘mecha’.

