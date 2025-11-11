El Mundial Sub-17 está siendo muy interesante para la Selección Colombia, pues varios jugadores han mostrado un gran nivel y por eso han demostrado que hay una base sólida de cara al futuro.

(Ver también: ¡Gracias, guerreros! Colombia Sub-20 se jugó todo un partidazo y ganó… el tercer lugar)

De hecho, el combinado nacional viene invicto en el campeonato, recordando que empató con Alemania y El Salvador y le ganó a Corea del Norte para avanzar a las rondas finales del campeonato que se está disputando en Catar.

Sin embargo, la suerte no fue la mejor, ya que luego de terminada la primera ronda se conoció el rival que tendrá Colombia y algo sí es claro… no será un compromiso para nada sencillo.

Lee También

Contra quién juega Colombia en el Mundial Sub-17

Aquí el rival no salía de la ubicación en los grupos, sino que al final se ubicaban a las selecciones en una tabla de posiciones como si se hubiera jugado una liga.

En dicha tabla, Colombia quedó ubicada en el puesto doce, por lo que en teoría debía medirse contra el onceavo. Sin embargo, el que ocupó ese lugar fue Alemania, que estaba en el mismo grupo de Colombia, y por eso tocó mover un poco las reglas.

Al final, después de toda la confusión, se determinó que el combinado nacional se medirá con Francia en los dieciseisavos de final, un equipo de viene de sumar cuatro puntos en la primera ronda, producto de una victoria frente a Chile, empate con Canadá y una sorpresiva derrota con Uganda.

Dicho compromiso se jugará el próximo jueves, 13 de noviembre, en el estadio Aspire Zone de Catar a partir de las 11:00 de la mañana, hora colombiana. De ganar, se medirá en octavos de final al ganador de la llave entre Brasil y Paraguay.

(Ver también: Revelan cuánto costará la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026)

El resto de compromisos de los dieciseisavos de final del Mundial serán:

Senegal vs. Uganda.

Estados Unidos vs. Marruecos.

Venezuela vs. Corea del Norte.

Austria vs. Túnez.

Suiza vs. Egipto.

Alemania vs. Burkina Faso.

Zambia vs. Mali.

Irlanda vs. Canadá.

Brasil vs. Paraguay.

Croacia vs. Uzbekistán.

Italia vs. República Checa.

Argentina vs. México.

Corea del Sur vs. Inglaterra.

Portugal vs. Bélgica.

Japón vs. Sudáfrica.

* Pulzo.com se escribe con Z