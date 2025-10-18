Luego de la decepcionante derrota en semifinales ante la Argentina de Diego Placente, Colombia se quedó con el consuelo de subirse al podio y recibir la medalla de bronce.

Dirigida por César Torres, la ‘Tricolor’ juvenil buscaba igualar su mejor actuación histórica, lograda en Emiratos Árabes 2003 al vencer a la Argentina de Hugo Tocalli, y cerrar el torneo en el podio tras caer en las semifinales.

Este fue el 1-0 de Colombia:

El encuentro por el tercer lugar comenzó con mucha intensidad: a los dos minutos, Óscar Perea aprovechó un error en la salida francesa y marcó el 1-0 para Colombia.

Desde ese momento, el equipo colombiano mostró orden defensivo y presión alta, dificultando el juego ofensivo de los europeos.

Francia controló más el balón, pero sin generar verdadero peligro, mientras Colombia tuvo opciones claras para ampliar la ventaja, como un remate de Royner Benítez que se fue por encima del arco.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos realizaron múltiples sustituciones para refrescar el ataque y mantener la intensidad del juego.

Quien tuvo una destacada participación fue Néiser Villarreal, goleador del equipo con cinco tantos, quien buscaba el reconocimiento individual como máximo anotador del torneo tras regresar de una sanción aplicada en semifinales.

Con este resultado de 1-0 a favor, Colombia culminó una destacada campaña que lamentablemente representa una nueva oportunidad en la que una generación talentosa se va con las manos vacías en un torneo tan importante como el Mundial juvenil.

