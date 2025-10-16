La Selección Colombia Sub 20 sufrió una dolorosa eliminación en las semifinales del Mundial de la categoría disputado en Chile, al caer 1-0 ante Argentina en un partido marcado por la tensión, una expulsión clave y un gol tardío que selló el destino de la ‘Tricolor’.

Esta derrota no solo dejó a Colombia fuera de la final por primera vez en su historia en esta categoría, sino que también desató una ola de burlas desde el lado argentino, donde hinchas y medios recordaron la reciente final de la Copa América 2024, en la que Argentina también venció a Colombia.

Se trata del segundo partido importante que la ‘Tricolor’ pierde ante la ‘Albiceleste’ en menos de dos años, aunque en categorías diferentes, avivando un sentimiento de rivalidad que trasciende las canchas.

Memes por derrota de Colombia en Mundial Sub 20

Medios deportivos, entre ellos Olé, no dudaron en celebrar el triunfo, aprovechando memes y burlas que circularon en redes sociales. Por ejemplo, un trino en X que decía “Colombia, si Argentina no existiera…”, acompañado de una imagen hecha con Inteligencia Artificial en la que la Selección Colombia levantaba el título de la Copa del Mundo.

“Algunos memes para arrancar la mañana después del pase a la final de los pibes de la Sub 20”, escribieron en la cuenta de Instagram del medio.

Acá, la publicación en cuestión, en la que recogieron varias burlas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Olé (@diario.ole)

Y es que desde Argentina se ha enfatizado en lo que consideran costumbres reprochables de Colombia en estos partidos importantes: jugar sin contexto, cometer expulsiones en momentos críticos, y no estar finos al concretar las pocas opciones de gol que se crean.

Esa narrativa se alimenta cada vez que los ‘Cafeteros’ pierden un partido importante ante la ‘Albiceleste’, como lo fue en la final de la Copa América 2024, también por 1-0, con gol de Lautaro Martínez ya en la prórroga.

Para poner un ejemplo, acá algunas de las situaciones que se presentaron en el choque de semifinales del Mundial:

Expulsión clave: Colombia quedó con un jugador menos luego de la doble amarilla a Jhon Rentería, circunstancia que estrechó aún más los espacios para remontar.

Bajas sensibles: Colombia no pudo contar con Neiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera: Villarreal y Sarabia por suspensión, Barrera por lesión. Esa situación debilitó su poder ofensivo.

Oportunidades desaprovechadas: a pesar de no dar el partido por perdido, Colombia creó algunas aproximaciones, pero falló en definición o no pudo penetrar con claridad la última línea argentina cuando aún tenía ventaja numérica.

Este tipo de derrotas generan mezcla de frustración, autocrítica y sensación de ‘déjà vu’ para los colombianos. Perder dos partidos importantes ante Argentina en menos de dos años hace que se cruce la línea de “errores puntuales” a la de “patrón recurrente”.

Acá, más memes que circularon en redes:

Gol de Argentina y pierde la selección Colombia. Será que nunca vamos a superar este meme? #MundialSub20Chile2025 pic.twitter.com/ISHeYLi1De — Katscarey (@KatsCarey) October 16, 2025

“Lass oportunidades hay que agarrarlas cuando se presentan” La selección Colombia cada vez que tiene la oportunidad de ganarle a Argentina un partido importante pic.twitter.com/9baDiZba1B — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) October 16, 2025

Apareció la Teoría del colombiano en el Argentina – Colombia sub20 pic.twitter.com/B10g0mWA23 — Kevin Timba Lomónaco (@dorian_cai) October 16, 2025

"La Teoría" Porque Colombia volvió a perder contra Argentina y los usuarios están volviendo a recordar la teoría de los colombianos. Siempre hacen lo mismo los pelotudos.

pic.twitter.com/BCTGVzTe0I — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 16, 2025

