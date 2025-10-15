El que gana es el que goza, es la frase de cajón que siempre resuena cuando hay un vencedor, y en la eliminación de Colombia quedó más que claro. Argentina sacó su casta y rompió el sueño de la ‘Tricolor’ de jugar el Mundial Sub-20.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Dolor en la Selección Colombia: jugador clave se lesionó y sus lágrimas no dejan de salir)

Luego del triunfo albiceleste 1-0 en semifinales, su plantel juvenil prendió la fiesta en el camerino del estadio Nacional de Santiago (Chile) para celebrar su luchado pase para obtener el trofeo máximo de la copa juvenil. Lo particular es que los futbolistas festejaron su logro con ‘El ritmo que nos une’ del reguetonero colombiano, Ryan Castro.

Los argentinos cantaron a todo pulmón frases características del tema, como: “Mami, prenda la radio, encienda la tele”, o “olé, olé, olea, la bajo de pecho y la meto de volea”, mientras saltaban y ondeaban sus camisetas.

Evidentemente resultó en una pica por lograr su tiquete a la final contra Colombia, ya que la canción se compuso para la selección ‘cafetera’ y en la que, inclusive, los jugadores participaron en el video musical y tiene colaboración en la letra de Luis Díaz y Juan Fernando Quintero. De hecho, la composición se convirtió en un himno del combinado nacional durante la Copa América de 2024 que la ‘Tricolor’ no fue capaz de levantar y perdió en la final, precisamente contra Argentina.

El video de los sub-20 argentinos dio de qué hablar y en redes sociales hubo opiniones divididas por cómo celebraron los del sur del continente su triunfo: “Felicidades, se lo merecen. Tienen garra de juego, así de simple y por algo son los campeones del mundo; ellos suelen hacer eso, picantear”, “así será hasta que no venga una selección con huevos de verdad… mientras tanto les toca aguantar”, ¿y que esperan que lloren? Ja, ja, ja, es fútbol, folclor”, “el que gana goza. Acá, como nunca ganamos nada, todo el gozo ajeno nos afecta”, o “siempre ellos tan agradados”, fueron algunos de los comentarios en redes.

* Pulzo.com se escribe con Z