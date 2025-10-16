El sueño de la Copa Mundial Sub-20 se desvaneció para la selección Colombia, luego de una dura derrota ante Argentina en las semifinales, y ante esto, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez ofreció un análisis crítico sobre el desempeño del equipo.

Argentina prendió la radio, encendió la tele y le restregó a Colombia el paso a la final

“Otra vez nos quedamos en el… Otra vez aparece la frustración… Otra vez nos ahogamos llegando a la orilla y eso que este equipo había demostrado estar hecho de otro material“, escribió Vélez en su cuenta de X.

Sin embargo, usuarios en redes sociales recordaron unas declaraciones del comunicador antes del encuentro y hasta hablaron de que había “salado” a la ‘Tricolor’.

“Tenía claro que este equipo es muy distinto a la selección de mayores… El técnico es muy clarito. El ‘profe’ César es muy claro en lo que quiere. A mí no me extraña que el equipo esté aquí, incluso va a llegar lejos”, dijo Vélez luego del triunfo frente a España, en una publicación de Deportes RCN.

Además, el comentarista fue positivo y habló de que el seleccionado tenía probabilidades de llegar a la final y se refirió a la ausencia de Néiser Villarreal, por acumulación de tarjetas.

“Ojalá no le haga falta Néiser. Yo me acuerdo que ustedes mismos me preguntaron la vez pasada que si se había demorado en entrar Aristizábal. Es que Aristizábal no es titular de este equipo. El titular es Villareal”, agregó.

Frente a esto, algunos internautas le cobraron con varias críticas luego de la derrota del cuadro ‘Cafetero’ que ahora buscará quedarse con el tercer puesto del certamen.

“Ja, ja, ja. Hoy dirá que la selección mayor los contagió y por eso los eliminaron”, indicó un internauta que cuestionó al comentarista de RCN.

Reacción de Carlos Antonio Vélez tras derrota de Colombia frente a Argentina

El comentarista, conocido por su rigor y autocrítica, reconoció el mérito del equipo rival: “Nos ganaron bien”, afirmó. A su juicio, el cuadro argentino mostró superioridad táctica, especialmente gracias al ajuste realizado por su entrenador Diego Placente en el segundo tiempo, lo que —según Vélez— elevó el rendimiento de los albicelestes y dejó sin respuestas a los colombianos.

La diferencia se hizo evidente luego de los errores cometidos por el conjunto nacional, como la expulsión de Jhon Rentería, que los dejó con un jugador menos en el momento más decisivo del partido, y una desorganización defensiva que permitió el único gol de la tarde, obra de Mateo Silvetti. Vélez también cuestionó la falta de revisión del VAR en una jugada polémica en la que el defensa Juan David Arizala fue derribado por el argentino Dylan Gorosito.

Pese a la caída, el veterano periodista destacó la entrega del grupo y el crecimiento futbolístico mostrado: “El equipo colombiano demostró estar hecho de otro material”, comentó, haciendo alusión a la evolución de los jugadores y al espíritu competitivo que mantuvieron durante el torneo. No obstante, insistió en que la eliminación evidencia la necesidad de mayor experiencia y temple en escenarios de alta presión.

