La derrota con Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile sigue doliendo, ya que este grupo de jugadores había demostrado que tenía cómo pasar las adversidades, pero nuevamente las desconcentraciones cobraron caro contra un rival que nos tiene de hijos en casi todas las categorías.

(Ver también: “Déjate de joder”: Carlos Antonio Vélez explotó por situación en partido de Colombia Sub-20)

Y es que vale la pena recordar que luego de vencer a España en los cuartos de final, el combinado nacional llegaba con el pecho inflado para derrotar a Argentina, pero no se aprovecharon las opciones que hubo y al final eso salió caro. Este fue el resumen del encuentro:

Lee También

Ahora, Colombia jugará contra Francia por el tercer y cuarto puesto, un partido que para muchos puede ser muy poco relevante y hasta humillante, pero lo cierto es que igual se está disputando una gran suma de dinero.

Cuánto ganará Colombia si queda tercera del Mundial

En este tipo de torneos, Fifa es muy reservado con respecto a los premios, especialmente porque siguen siendo partidos juveniles. Sin embargo, el medio Fútbol Red conoció que si Colombia logra montarse al podio del Mundial, se llevará unos 300.000 dólares, que se traducen en 1.100 millones de pesos colombianos.

Esto, pese a que es una suma muy inferior a comparación de los finalistas (1 millón de dólares para el campeón y 500.000 para el segundo) igual significa una suma importante que le entraría a la Federación Colombiana de Fútbol.

Además, el medio mencionado agregó que la Federación también les tendría preparado un premio a los jugadores de 250.000 dólares por haber representado al país de la mejor manera, pese a no haber clasificado a la final.

(Ver también: Dolor en la Selección Colombia: jugador clave se lesionó y sus lágrimas no dejan de salir)

Cuándo se juega el tercer y cuarto puesto del Mundial

Así las cosas, Colombia sigue concentrado porque este sábado 18 de octubre, sobre las 2:00 de la tarde, se medirá con Francia buscando colgarse la medalla de bronce.

Vale la pena recordar que Colombia no se enfrenta con este rival en la categoría desde 2011, cuando en el Mundial que se disputó en Colombia los ‘Cafeteros’ ganaron por 4-1.

* Pulzo.com se escribe con Z