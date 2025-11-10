Los hinchas de Independiente Santa Fe están contentos por la más reciente victoria que consiguió el equipo en el estadio El Campín de Bogotá, pues cuando todo parecía que no iba a pasar del empate y que se iba a complicar en la tabla de posiciones, apareció Harold Santiago Mosquera con una gran jugada para marcar el único gol del partido cuando quedaban pocos segundos para terminar.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Bava dejó botado a Santa Fe a mitad de torneo y ahora exige pagos extras; lío con el DT)

Este fue el golazo del extremo colombiano que hizo estallar a miles de aficionados en la capital colombiana:

Y es que este resultado es muy importante porque Santa Fe necesitaba los tres puntos para no alejarse más de los ocho, ya que le hubiera quedado muy complicado clasificar. Sin embargo, con la victoria se acercó bastante y las cuentas para avanzar son mucho más accesibles.

Qué necesita Santa Fe para avanzar a los cuadrangulares

Con esta victoria, Independiente Santa Fe quedó en la novena posición del campeonato con 28 puntos y quedó a solo uno del grupo de los ocho, pero tiene una cuestión a favor y es que en el último encuentro se mide con Alianza FC, que está precisamente de octavo.

Las cuentas son las siguientes:

Si gana en la última fecha, se clasifica a los cuadrangulares al sumar 31 puntos.

Si empata, necesitaría que América de Cali pierda por más de cuatro goles y que no gane Águilas Doradas.

y que no gane Águilas Doradas. Si pierde, queda eliminado porque no alcanzaría en puntos ni al América ni a Alianza FC en esos dos puestos que quedan aún en disputa.

Cabe destacar que en este momento hay cinco equipos luchando por dos posiciones (América, Alianza, Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas), por lo que la última jornada será muy importante y emocionante.

(Ver también: Capturan en Boyacá a exjugador de Santa Fe; ya había sido arrestado en EE. UU. por lo mismo)

Cómo se jugará la última fecha de la Liga BetPlay

Justamente teniendo en cuenta que hay mucho por jugar, la mayoría de partidos se jugarán a la misma hora para definir las cabezas de serie, los clasificados y más. Los partidos, que se jugarán el jueves a las 7:00 de la noche, son:

Llaneros vs. Envigado.

Santa Fe vs. Alianza FC.

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima.

Medellín vs. América.

Unión Magdalena vs. Fortaleza.

Pasto vs. Bucaramanga.

Deportivo Cali vs. Once Caldas.

Junior vs. Atlético Nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z