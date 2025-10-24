Una historia que ha conmovido a los seguidores de Independiente Santa Fe y a la comunidad de Kennedy en Bogotá fue compartida este viernes 24 de octubre por el programa ‘Mañana Express’.

Se trata del asesinato de Duván Armando Lizcano Sánchez, conocido cariñosamente como ‘el Profe’, un joven líder comunitario y barrista del equipo ‘Cardenal’ que fue atacado por quien consideraba su gran amigo, en medio de la celebración del aniversario número 84 del club.

Acá, unas fotos de Duván:

La sonrisa de Duvan la llevo en el corazón!

Mi socio no sabe lo que me duele esta noticia, pero siempre fue leal y sincero, lo voy a extrañar mi perrito loco.

Aguante Duvan Lizcano por siempre! pic.twitter.com/qWSPq3HzsB — Luis Duarte (@LuchoDuarte_) March 4, 2025

Según contó el mencionado programa, Duván era un profesional en Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia, reconocido por su compromiso con las poblaciones vulnerables y su liderazgo dentro de la Guardia Albi-Roja Sur, la barra popular de Santa Fe.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, cuando los hinchas de Santa Fe se reunieron en la plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá, para conmemorar los 84 años de fundación del club.

En medio del ambiente, Duván asistió junto con varios amigos de su parche, entre ellos ‘Pelos’, un barrista con quien compartía amistad desde hacía más de siete años.

Durante la jornada, y según relataron testigos al programa ‘Mañana Express’, ‘Pelos’ tuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental. En un intento por calmar la situación, la mujer tomó del brazo a Duván para que la acompañara a comprar un cigarrillo en un puesto ambulante. Ese gesto, aparentemente inocente, desató una tragedia.

Acá, un video que muestra lo sucedido:

Todo estaba calculado por las autoridades para atrapar, en un partido de fútbol del barrio, a alias Pelos, el responsable de la muerte de Duván, hincha de @SantaFe, a quien “su amigo” le quitó la vida por celos. Tras el crimen, huyó hacia Villavicencio con la ayuda de conocidos,… pic.twitter.com/veia0FiMJm — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 17, 2025

“Durante el transcurso de la marcha, al parecer él [‘Pelos’] tuvo altercados con su pareja. La pareja de esta persona lo toma del brazo y se lo lleva como a un puesto ambulante de dulces. El presunto homicida los persigue y al llegar, sin mediar palabra, le propina una puñalada en el corazón”, narró una mujer al programa de RCN.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, después del ataque, Duván alcanzó a caminar unos metros. Se tocó el pecho y cayó al suelo gravemente herido. Fue trasladado a un hospital, pero dos días después falleció debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades establecieron que el ataque se produjo por aparentes celos enfermizos. ‘Pelos’, cegado por la ira, habría interpretado como una traición la cercanía momentánea entre su novia y Duván. Lo que debía ser una jornada de celebración para los hinchas santafereños terminó convertida en un episodio de violencia que dejó sin vida a un joven que dedicaba sus días a promover la tolerancia.

Después del homicidio, ‘Pelos’ huyó del lugar y logró mantenerse escondido durante varios meses. Según confirmó la Policía, el hombre se trasladó a Villavicencio para evadir a las autoridades. Sin embargo, los investigadores continuaron siguiéndole la pista y finalmente lograron su captura gracias a un hecho inesperado.

¿Cómo capturaron al asesino de Duván Lizcano Sánchez?

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, ‘Pelos’ fue detenido mientras participaba en un torneo de microfútbol en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. El hombre, confiado en que su caso había quedado en el olvido, reapareció en la capital para jugar un partido con la misma barra a la que pertenecía junto con Duván.

La Policía lo capturó en plena cancha y confirmó que sobre él pesaba una orden judicial por homicidio. La detención fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicarlo tras meses de seguimiento y verificación de información.

Qué dijo la barra de Santa Fe sobre el asesinato

Luego de conocerse la captura de ‘Pelos’, la Guardia Albi-Roja Sur publicó un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y pidió a los integrantes de la barra actuar con conciencia y respeto.

“La Guardia Albi-Roja Sur, hinchada popular de Independiente Santa Fe, rechaza categóricamente los hechos presentados en la celebración de los 84 años de nuestro club (…). Allí es herido en un acto de intolerancia y en extrañas circunstancias con arma blanca un integrante de la barra, horas más tarde desafortunadamente fallece”, dice el comunicado.

🖋️ #Comunicado || A la opinión pública, respecto al caso del profe Duvan Lizcano QEPD. pic.twitter.com/qYxzB6Gt4S — LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR (@lgars_Oficial) October 20, 2025

El texto también hace un llamado a la no violencia dentro de las barras:

“Hacemos un llamado a todos los líderes de parche e integrantes de la Barra, con el fin de darle un tratamiento consciente y tolerante a las disputas y confrontaciones (…). Es inaceptable este tipo de agresiones entre la misma hinchada”, agregaron.

