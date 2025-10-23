Las autoridades mexicanas informaron este jueves sobre el hallazgo de 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina localizada en el municipio de Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara, estado de Jalisco.

(Vea también: “Vamos a matarlos”: Trump descarta una “declaración de guerra” formal contra los carteles de droga)

De acuerdo con la Fiscalía local, las labores de búsqueda siguen en curso, por lo que aún no se ha establecido cuántas víctimas corresponden a los restos encontrados. “Necesitamos que se avance en el tema forense para poder decirles este número de bolsas a cuántas víctimas equivalen”, explicó Blanca Trujillo, vicefiscal estatal de personas desaparecidas.

La fosa fue ubicada hace cuatro semanas por el colectivo Guerreros Buscadores, en un lote baldío de la zona, y desde entonces equipos forenses y de rescate trabajan en la recuperación de los cuerpos con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Debido a la extensión del terreno, las autoridades han requerido maquinaria pesada para avanzar en las excavaciones.

Lee También

El caso se suma a una serie de hallazgos similares en Jalisco, considerado el estado más golpeado por la crisis de desapariciones en México, con más de 15.900 personas no localizadas, según cifras oficiales.

En junio pasado se descubrieron los restos de 34 personas en otra fosa en Zapopan, lo que refuerza la gravedad del fenómeno en la región. Expertos atribuyen gran parte de estos crímenes a la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del país.

Alerta por violencia en México

La violencia se disparó en México desde 2006, cuando el Gobierno federal lanzó su ofensiva militar contra el narcotráfico. En la actualidad, el país registra más de 127.000 desaparecidos.

En febrero de este año, Estados Unidos declaró al CJNG como “organización terrorista extranjera”, señalándolo como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, sustancia que ha causado miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.