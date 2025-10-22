El empresario colombiano Andrés Gómez Mejía, conocido como ‘Bocadillo’, fue asesinado en México el 17 de octubre de 2025.

Gómez, originario del barrio Villa Hermosa de Medellín, llevaba más de diez años residiendo en Jalisco, donde se dedicaba a la comercialización de una marca de tequila y participaba en eventos sociales con figuras reconocidas.

Las autoridades mexicanas confirmaron su muerte días después y la fiscalía adelanta la investigación del crimen.

Uno de los principales enfoques del caso son los comentarios en redes sociales que el empresario recibió antes de su asesinato, en los que una mujer le exigía el pago de una supuesta deuda y lo amenazaba públicamente.

“Siéntate a hablar conmigo y arreglar cuentas, si eres tan hombre; este dice que es dueño para sacarle dinero a las mujeres”, señalaba el ácido mensaje revelado por Infobae México.

Estos mensajes, considerados intimidatorios, son analizados por los investigadores, pues podrían tener relación con el hecho violento.

Llama la atención que la misma usuaria publicó un mensaje en tono espiritual al día siguiente del crimen, lo que ha aumentado las sospechas sobre su posible implicación, añade ese medio.

Hasta el momento, la Embajada de Colombia en México no se ha pronunciado, mientras que el cuerpo de Gómez fue repatriado a Medellín, donde sus familiares realizan las exequias en la Fundación Pía Autónoma Cementerios Campos de Paz.

