Brayan Campo, quien en 2022 fue condenado por asesinar a Sofía Delgado, reapareció en el pódcast Conducta Delictiva para negar aquellas acusaciones que se han levantado en su contra en relación con el caso de Érika Sepúlveda, en hechos acontecidos el año pasado. Este hombre ha sido señalado como autor de este crimen por su compañero de celda, conocido como alias ‘Soga’.

La noticia se reveló a Campo por medio de su expareja Evelyn Rodas, con quien aún mantiene contacto y quien es madre de una hija en común. Según su declaración, la mujer lo llamó para preguntarle por el otro caso que lo señalan: “Yo casi todos los días la llamo para preguntarle por la niña. Ella estaba toda enojada conmigo y estaba llorando, entonces me dijo: ‘Brayan, dígame la verdad. ¿Quién es Erika Sepúlveda?’ Yo pensé que de pronto era que me habían inventado alguna amante y yo le dije que no sabía quién era”, dijo en el citado medio.

Campo niega todas las acusaciones que recaen sobre él sobre el caso de Sepúlveda. Afirma que no tiene ninguna vinculación con el entorno de alias Soga ni con las personas relacionadas con el crimen. Después de esta aclaración, y viendo la preocupación que se produjo en su entorno más directo, decidió ponerse a disposición de las autoridades para aclarar su situación y tomó la decisión de contratar a un abogado.

De hecho, Rodas al principio no le creyó su versión: ” “Me decía: ‘dígame la verdad, dígame la verdad’. Con eso le di tranquilidad a ella porque entró en razón al pensar que nunca anduve con esas personas, nunca salía a fiestas y eso. Cuando yo recibí la llamada [de Evelyn] quedé como en shock”, reveló Campo en la citada entrevista.

Incluso, este asesino le mandó un mensaje a la familia de Érika Sepúlveda: “Juro por mi hija que no tengo nada que ver y no tengo ningún caso más […] Que la familia de Erika siga investigando porque por este lado no fue”.

Hay que recordar que este no es el primer episodio criminal en el historial de Campo. En 2022, fue sentenciado a 58 años y tres meses de prisión por el secuestro y posterior asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años. Quien levantó las acusaciones fue su compañero de celda en la prisión de alta seguridad La Tramacúa, alias ‘Soga‘, cuyo verdadero nombre es Luis Gregorio Ramírez Maestre. Según su versión, Campo se habría adjudicado otros crímenes, incluyendo el asesinato de Sepúlveda, mientras convivían en prisión.

