El drama de varios asesinatos sin resolver en el Valle del Cauca y Cauca, podría haber tomado un giro inesperado con las declaraciones de Brayan Campo, culpable reconocido del asesinato de la menor Sofía Delgado en 2024. Dentro de las murallas de la prisión donde cumple una pena de 58 años, el crimen de la niña de 12 años podría no ser el único de su haber. Así lo ha revelado el reconocido asesino Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias ‘El Monstruo de la Soga’, en un disturbador testimonio al periodista Rafael Poveda dentro del espacio videopódcast ‘Más Allá del Silencio’.

“Campo confesó estos crímenes durante un juego de parqués dentro de la prisión”, dijo Ramírez Maestre durante el programa. Esta inquietante revelación, según explicó el presentador Poveda, vincula a Campo con varios homicidios de menores que aún son una incógnita para las autoridades.

Sofía Delgado fue asesinada cruelmente en octubre de 2024 en una plantación de caña de azúcar en Villagorgona, Candelaria; un caso que conmocionó al país por la vileza del crimen. Campo, quien además en 2025 fue condenado a 10 años y 7 meses por abuso sexual a una menor, parece haber mantenido durante su encierro un oscurantista diálogo en el que se atribuye más asesinatos.

“Ese muchacho […] nos contó cómo había sido la muerte de esa niña […] y que él había participado o había asesinado varias jóvenes o varias niños, niñas más que todo, en el Valle del Cauca, que él lo disfrutaba, lo hacía por placer”, dijo el otro preso.

Uno de los casos que Campo habría admitido es el asesinato de Erika Julio Sepúlveda, una joven de 16 años encontrada muerta junto a su amiga Tatiana Trujillo en Villa Rica, Cauca, en el 2022. Luz Sepúlveda, tía de Erika, contó con profunda amargura en el videopódcast que la joven estaba sola en casa ese fin de semana porque su familia estaba en el hospital. Los cuerpos de Erika y Tatiana presentaban lesiones graves y heridas de bala, y fueron hallados muy cerca del lugar donde Erika envió su última ubicación, de acuerdo con el citado medio.

“Nunca logramos entender qué pasó. Ahora exigimos que Campo aclare todo”, dijo Luz Sepúlveda a Rafael Poveda. La familia de Erika, durante el tiempo que transcurrió desde el asesinato, se vio acosada por infundios y rumores falsos mientras las autoridades no lograban dar con el culpable del suceso.

“Han querido imputarle cargo a mucha gente que no tienen nada que ver. Él mismo nos contó que han capturado gente y gente inocente porque el de la culpa es él”, agregó el convicto.

Las aterradoras declaraciones de Campo podrían abrir el camino para dilucidar estos y otros casos abiertos, y dar respuestas a familias desesperadas por encontrar a los responsables de tales crímenes. Según revelaciones de ‘El Monstruo de la Soga’, Campo confesó que “varias personas estaban detenidas por crímenes que él había cometido”.

