Brayan Campo, condenado a 58 años de prisión por el feminicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años en Candelaria (Valle del Cauca), enfrenta nuevas acusaciones que podrían vincularlo con más crímenes. Desde la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar, el asesino en serie Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias ‘La Soga’, aseguró que Campo confesó haber participado en la muerte de otras jóvenes del Valle.

Entre los nombres mencionados están los de Erika Sepúlveda, de 16 años, y Tatiana Trujillo, halladas sin vida en 2022 en circunstancias no esclarecidas.

(Vea también: Revelación de Brayan Campo, asesinó de Sofía, impactará a toda Colombia: “Estaba aburrido”)

Lee También

El testimonio ha encendido alarmas entre las familias de las víctimas, que exigen a la Fiscalía reabrir las investigaciones y presionar a Campo para que confiese toda la verdad. Lo que parecía un caso aislado ahora se perfila como la posible actuación de un asesino en serie contra niñas y adolescentes, lo que profundiza la indignación y el miedo en la comunidad. Sofía, Erika y Tatiana se han convertido en símbolos de la vulnerabilidad de la niñez y en un recordatorio de la deuda que tiene el país en materia de justicia y protección.

Mamá de Sofía Delgado reaccionó a que Brayan Campo haya quedado libre antes

Lady Zúñiga, entre lágrimas recordó las otras dos víctimas de Brayan Campo. “Cuando pasó lo de 2018, no debió haber salido por vencimiento de términos, porque también dañó a una niña y salió a matarme a mi niña, a acabar con sus sueños, con lo que ella quería hacer, destruyendo una familia”, recordó.

Además, recordó que hubo otra víctima en 2022, por lo que, nuevamente, debió quedar tras las rejas. “En 2022 mató dos niñas y en 2024 acabó con la vida de mi hija, esto es el colmo. Una persona de esas en la calle destruyendo familias así como lo hizo con nosotros. Yo sé que para la otra familia va a ser un poco de alivio saber quién fue”, aseguró entre lágrimas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.