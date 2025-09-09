En una reciente entrega del pódcast de Rafael Poveda, ‘Más allá del silencio’, salió a la luz por medio de un tercero que Brayan Campo, condenado a 58 años de prisión por el feminicidio de Sofía Delgado, no habría cometido solo ese crimen, sino que podría estar involucrado en otros.

El asesino en serie Luis Gregorio Ramírez, alias ‘la Soga’, se comunicó con el periodista y le contó una de las confesiones que Campo le hizo mientras estuvo en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, antes de ser trasladado a Cómbita (Boyacá) para continuar con su condena.

Ramírez aseguró que Campo le confesó a él y a otros dos internos, entre ellos Jhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su madre, que antes del crimen de Sofía Delgado había matado a otras dos adolescentes, de 17 años, en el Valle del Cauca en 2022.

“En esa conversación estábamos jugando parqués: estaba Brayan [Campo], el ‘Rolo’, Jhonier Leal y yo. Entre la charla, de repente se escuchó claro cuando dijo que tenía muchos otros casos en Cali con niñas”, relató ‘la Soga’ en un video dirigido al periodista.

El convicto agregó que uno de los nombres que se le quedó grabado fue el de Erika Sepúlveda, asesinada en 2022 en Villa Rica (Cauca) junto a su amiga Tatiana Trujillo.

“Él llevaba material para esa zona por su trabajo en una ferretería, y por allá, al parecer, cometió otra barbaridad como la que hizo con Sofía Delgado”, recordó Ramírez.

Luz Edith Sepúlveda, tía de Erika, recordó que su sobrina desapareció el domingo 21 de agosto de 2022, luego de decir que se encontraría con una amiga, quien era Tatiana Trujillo. Horas después, los cuerpos de ambas adolescentes fueron hallados en un cañaduzal, con señales de tortura: estaban amarradas de pies y manos, golpeadas y con heridas de bala que, según versiones preliminares, serían disparos de gracia.

“Estoy sin palabras, era algo que habíamos esperado mucho tiempo: saber quién y por qué. Había muchos rumores que ahora se esclarecen y eso da cierta tranquilidad”, expresó conmovida la mujer.

También recordó a Erika como una niña dulce y tímida, que disfrutaba comer helado. Soñaba con ser enfermera mientras cuidaba de su abuelo enfermo.

“Le pido a Brayan Campo que confiese por qué, por qué tanto daño hacia las niñas, y más sabiendo que tiene una hija. ¿Por qué condenar a tantas familias a una tristeza eterna? Porque este dolor nunca se supera”, concluyó.

¿Qué pasó con Brayan Campo?

Después de la desaparición de Sofía Delgado en octubre de 2024, la Fiscalía capturó a Brayan Campo, quien aceptó los cargos de feminicidio agravado, secuestro agravado, tentativa de secuestro y ocultamiento de pruebas. En las audiencias se reveló que ya tenía antecedentes por abuso a menores, pero había quedado en libertad en 2018 por vencimiento de términos.

En febrero de este año, un juez lo sentenció a 10 años y 7 meses de prisión por el delito de acto violento contra una niña de 12 años, hecho ocurrido en 2018 en Candelaria (Valle del Cauca). Este proceso, que había quedado inconcluso, se reactivó luego del feminicidio de Sofía.

Tres meses después, la justicia dictó una de las penas más altas por feminicidio en el país: 58 años y 3 meses de prisión para Brayan Campo. La condena no fue apelada, por lo que quedó en firme de inmediato y fue trasladado a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar.

