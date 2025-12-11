Gustavo Petro, durante un discurso en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, en San Andrés, se refirió al buque petrolero que fue incautado cerca de Venezuela por parte de Estados Unidos.

Petro describió ese despliegue como una invasión encubierta vinculada a intereses económicos relacionados con el petróleo y calificó de invasión las acciones del gobierno de Donald Trump

“Acaban de incautar un barco petrolero, es piratería. Es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen”, indicó el presidente colombiano.

En este sentido, Petro hizo un llamado a los países de la región para “defender” al Caribe y volvió a asegurar que EE. UU. está invadiendo, según él, aguas que no son internacionales.

“Aquí lo que tenemos que defender es el Caribe. Y en esa medida tenemos que defender su humanidad y en esa medida tenemos que ser palabra y multitud. Y en esa medida creo que podríamos hacer retroceder los misiles y el dinero”, indicó el mandatario.

¿Gustavo Petro volvió a defender a Nicolás Maduro?

Las declaraciones del mandatario también se enmarcan en una crítica a las acciones militares norteamericanas en el Caribe y expresó oposición a cualquier intervención militar extranjera en Venezuela.

“Ya estamos siendo invadidos con una excusa que no es cierta… ¿Cuál es la diferencia entre un narcotraficante y un gobierno que mata a un joven sanandresano por lo mismo?”, agregó Petro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

