Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, volverá a ser centro de atención en 2026, un año que, según el parapsicólogo Edwin Ocampo, estará marcado por nuevas revelaciones y un panorama jurídico aún más complejo para la primera dama.

Ocampo sostiene que las acusaciones que hoy pesan sobre Alcocer no solo continuarán, sino que podrían intensificarse debido a investigaciones en curso, posibles nuevas indagaciones y asuntos no revelados que saldrían a la luz el próximo año.

El analista advierte que, lejos de superarse, los problemas legales y financieros que rodean a Alcocer podrían agravarse. Menciona que existen elementos económicos y administrativos que no se han hecho públicos, pero que podrían conocerse en 2026 y complicar considerablemente su situación.

“Va a ser un año muy fuerte, con temas legales que aún no se conocen y que podrían entorpecer su panorama jurídico”, indicó Ocampo, al señalar que las investigaciones no se cerrarán pronto y que el proceso puede prolongarse durante un tiempo indeterminado.

Uno de los puntos que mantiene a Alcocer en una posición crítica es su inclusión en la conocida Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una sanción que restringe movimientos financieros y relaciones internacionales. La presencia de su nombre en esa lista ha causado repercusiones diplomáticas y jurídicas, al punto de impedirle regresar al país.

Otro problema para la primera dama

De hecho, la Presidencia de la República confirmó recientemente que Verónica Alcocer no está ejerciendo funciones como primera dama, precisamente porque permanece en Suecia y no ha podido abandonar ese país.

En una respuesta oficial enviada a La FM por el Grupo de Apoyo Jurídico del DAPRE, se explicó que, aunque tradicionalmente se reconoce a la esposa del presidente como gestora social, su rol no corresponde a un cargo público ni implica funciones administrativas o ejercicio de autoridad estatal.

El Gobierno aclaró que la figura de primera dama en Colombia se limita a actividades protocolarias, sociales y representativas, pero que en este momento Alcocer no desarrolla ninguna de ellas debido a su permanencia en Europa. “En la actualidad no se encuentra cumpliendo actividades, por su estadía en Suecia”, señala el documento emitido por la Presidencia.

Otro punto relevante de la comunicación oficial es que no existe una persona —ni designada formalmente ni de manera informal— que asuma las tareas que tradicionalmente desempeñan las primeras damas en el país.

“No existe otra persona que cumpla dichas funciones”, añadió la Presidencia, dejando claro que ese rol no requiere reemplazos ni nombramientos, dado que no forma parte de la estructura administrativa del Estado.

El panorama para Verónica Alcocer, entonces, combina dificultades diplomáticas, investigaciones en curso y la posibilidad de nuevos señalamientos en 2026.

Según Ocampo, el próximo año será determinante, pues podrían conocerse asuntos económicos y legales que hasta ahora no han sido expuestos públicamente.

