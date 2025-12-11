El caso por la muerte de la modelo suiza Kristina Joksimovic tomó un rumbo contundente esta semana, luego de que la Fiscalía de Basilea-Campiña señalara oficialmente a su esposo como el principal responsable del crimen.

La acusación formal marca el punto más avanzado de la investigación, que llevaba meses en desarrollo desde que la también finalista de Miss Suiza 2007 fue hallada sin vida en su vivienda.

Las autoridades suizas revelaron que el hombre, identificado únicamente como Thomas, de 43 años —como lo exige la normativa de privacidad del país— deberá responder ante un tribunal por los delitos de homicidio y alteración del orden público. Con esta decisión, la fase indagatoria quedó cerrada y el expediente pasó directamente al Tribunal Penal de Basilea-Campiña, donde se definirá su futuro judicial.

En el comunicado oficial, la fiscalía indicó que las pruebas reunidas apuntan a que la muerte ocurrió dentro de la casa donde la pareja vivía en Binningen, el 13 de febrero de 2024. Prensa internacional, entre ellos Daily Mail y varios medios de Estados Unidos, ha tenido acceso a documentos forenses y reportes internos que describen hallazgos fuertes revelados durante la autopsia.

Cómo encontraron el cuerpo

La tragedia salió a la luz cuando el padre de Joksimovic llegó a la residencia y notó señales que lo inquietaron, lo que lo llevó a llamar a las autoridades. Fue entonces cuando la policía encontró el cuerpo de la modelo, lo que desencadenó una pesquisa que desde el principio causó conmoción en Suiza.

Los detalles de cómo la encontraron fueron terroríficos, ya que presuntamente utilizó elementos de cocina para desmembrar el cuerpo, pero hay más elementos que son muy sangrientos y lamentables.

Quién era Kristina Joksimovic

A sus 38 años, Joksimovic era reconocida por su paso por el concurso Miss Suiza en 2007, donde llegó a la fase final. Vivía en Binningen junto a su esposo e hijos, y llevaba una vida alejada del foco mediático hasta su muerte.

Pese al avance del caso, la justicia aún no ha establecido una fecha para el inicio del juicio, por lo que la atención permanece puesta en la decisión que tome próximamente el tribunal y en la defensa que presentará el acusado.

