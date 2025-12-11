La Casa Blanca respondió a la invitación que el presidente Gustavo Petro extendió a Donald Trump para que visite Colombia y observe de primera mano los esfuerzos contra el narcotráfico. Petro lanzó la propuesta en medio de sus críticas a la intención del mandatario estadounidense de impulsar ataques armados en territorio colombiano para debilitar a grupos criminales ligados al tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, Petro escribió: “Venga, señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU (sic)”. Sumado a esto, envió una carta formal al mandatario estadounidense, firmada por la canciller Rosa Villavicencio.

Gustavo Petro advirtió que cualquier operación militar estadounidense dentro de Colombia podría ser interpretada como un acto de guerra, lo que elevó la tensión política entre ambos países. Esta advertencia se produjo mientras el mandatario colombiano pidió que Trump pudiera observar directamente las acciones antidrogas, buscando desincentivar la idea de ataques externos desde Estados Unidos.

Trump no está enterado de la invitación de Petro, según la Casa Blanca

En respuesta a esto, la secretaria de prensa del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, aseguró que no estaba enterada de la invitación hecha por Petro y transmitida oficialmente por la Cancillería colombiana. Al respecto, Leavitt afirmó que será Trump quien evalúe la propuesta: “Es muy interesante, no he tenido noticias sobre esa invitación, dejaré que el mismo presidente sea quien hable directamente sobre eso, si en verdad es algo que pudiera entretenerlo”, señaló, según reseñó la Agencia EFE.

Leavitt mencionó que Trump se ha mostrado incómodo con varios pronunciamientos de Petro respecto a Estados Unidos. La funcionaria indicó que el presidente estadounidense considera que las declaraciones del mandatario colombiano han sido inapropiadas y ofensivas hacia su país, lo que habría influido en el ambiente diplomático. La vocera añadió: “El presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos de América, y al presidente no le gusta”.

Por ahora, no existe confirmación alguna desde Washington y todo dependerá de la decisión que tome el mandatario estadounidense en los próximos días.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.