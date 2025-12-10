El presidente Gustavo Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila“, declaró este miércoles el estadounidense Donald Trump, enfrentado al mandatario colombiano por sus críticas a la política de Washington en América Latina.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Trump dejó crudo a Maduro con confiscación de buque petrolero frente a Venezuela)

“Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando“, añadió ante preguntas de la prensa.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano Nicolás Maduro, Trump replicó: “no he pensado mucho en ello”.

Lee También

Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los “narcoterroristas” llegarán “muy pronto”.

“Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína”, recordó el presidente republicano.

(Lea también: Petro sigue picando a Trump y repitió mensaje que lo dejó sin visa de EE. UU.: “No me arrepiento”)

Esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, ha dicho Trump.

El mandatario republicano reveló igualmente que Estados Unidos incautó un “gran” petrolero frente a las costas venezolanas, aunque sin dar más detalles.

Noticia en desarrollo…

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.