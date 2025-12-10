Estados Unidos elevó la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro luego de la incautación de lo que el presidente Donald Trump calificó como “el petrolero más grande jamás confiscado”, una operación adelantada frente a las costas venezolanas, según anunció este miércoles en diálogo con periodistas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estados Unidos instaló radar frente a Venezuela y eleva advertencia ante cualquier movimiento)

El mandatario estadounidense abrió una mesa redonda con empresarios revelando el movimiento, sin entregar detalles sobre el nombre del buque, su propietario o su destino final. Aun así, insistió en que detrás de esta acción “están pasando otras cosas”, declaraciones que alimentaron la expectativa sobre nuevos pasos de presión contra Caracas.

Trump ha mantenido una política de cerco contra Maduro desde que llegó al poder, con un embargo al crudo venezolano que ha obligado al país sudamericano a mover su producción en mercados alternativos y a precios reducidos, especialmente hacia Asia. Ese escenario, según Washington, hace parte de una economía paralela impulsada por el chavismo.

Lee También

BREAKING: Trump: We have just seized a tanker on the coast of Venezuela. Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

En una entrevista reciente, el mandatario republicano incluso aseguró que los días de Maduro estaban “contados”, frase que marca el tono de la ofensiva diplomática y económica que mantiene la Casa Blanca.

Washington señala a Maduro por supuesto entramado criminal

Además del embargo energético, el gobierno estadounidense acusa al chavismo de liderar un supuesto entramado criminal que incluiría el tráfico de drogas. Bajo ese argumento, Washington mantiene operaciones militares en el mar Caribe y en el Pacífico, donde afirma destruir embarcaciones que transportarían narcóticos.

La incautación del petrolero se interpreta como un nuevo capítulo de esa estrategia, reforzando el pulso geopolítico por el control del principal recurso de Venezuela y dejando la tensión bilateral en uno de sus puntos más altos.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.