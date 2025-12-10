Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila”, una frase que encendió los ánimos en Colombia y que fue interpretada como una amenaza en medio de la ofensiva militar que impulsa el republicano contra los cárteles de la droga en el Caribe y el Pacífico.

El presidente estadounidense, que lleva semanas endureciendo su retórica contra los países productores de cocaína, insistió en que Colombia “está produciendo un montón de drogas” y que allí “tienen fábricas donde producen la cocaína”. Acto seguido lanzó una advertencia personal: “Más le vale que se dé cuenta… o será el siguiente. Espero que esté escuchando”.

Trump habló ante la prensa sobre sus operaciones antipandillas y antinarcóticos, recordando que tras el bombardeo a una presunta “narcolancha” en septiembre, los ataques terrestres contra los llamados “narcoterroristas” llegarán “muy pronto”.

Sus declaraciones reavivaron los temores sobre un posible aumento de la presión militar estadounidense en la región. Y al meter a Colombia en el mismo saco que Venezuela, Trump dejó claro que su ofensiva no distingue aliados tradicionales.

Petro rompe el silencio tras amenaza de Trump

Aunque, según él mismo contó, varias personas en su entorno le aconsejaron no responder, Petro decidió pronunciarse durante un consejo de ministros. Su mensaje fue directo, crítico y dejó ver su molestia por el tono y el contenido de los señalamientos estadounidenses.

#POLÍTICA En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) respondió a la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, y señaló que es un hombre desinformado de Colombia.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/9A1oOkR7xi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima. Desecha al país que más sabe de tráfico de cocaína”, dijo el presidente colombiano, en alusión a la experiencia acumulada durante décadas de lucha contra el narcotráfico.

Petro aseguró que las afirmaciones de Trump están sustentadas en información equivocada y desconoce los esfuerzos de su gobierno.

Además, explicó por qué decidió contestar públicamente: “Le he querido responder aunque todo el mundo me dice que no lo haga porque podría enredar más mi circunstancia, pero creo que debo explicarle al pueblo qué pasa”.

El cruce de declaraciones deja en evidencia el deterioro acelerado de la relación verbal entre ambos mandatarios. Mientras Trump insiste en vincular a Colombia con la producción que afecta a Estados Unidos y lanza advertencias de corte militar, Petro busca marcar distancia y reafirmar que no permitirá que se desacrediten los esfuerzos del país.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.