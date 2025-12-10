El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, enfrenta un fuerte debate político luego de acusaciones que vinculan a uniformados del Ejército con presuntas negociaciones secretas con alias ‘Calarcá’, líder de una disidencia de las Farc.

La controversia surge a partir de una investigación periodística de Noticias Caracol que expuso posibles contactos entre ese grupo y funcionarios del Estado, incluidos integrantes de las Fuerzas Militares y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Sánchez enfrentó en la sesión varios señalamientos. El representante a la Cámara Juan Manuel Cortés, quien lo acusó de liderar las supuestas negociaciones clandestinas con grupos armados.

“Mientras tanto, usted por debajo de la mesa haciendo negociaciones con alias Calarcá, un bandido que le ha hecho daño a este país, que está obligando con sus armas a votar a un candidato por la presidencia de la República, que está intimidando a varias poblaciones de varios departamentos donde él hace actos delincuenciales y les está ordenando que ese día se tienen que grabar”, indicó Cortés.

Respuesta del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en moción de censura

En medio del debate, Pedro Sánchez mantiene una posición firme y niega cualquier participación en actos irregulares, y pidió respeto a los parlamentarios y hasta citó la Constitución.

#JUDICIAL El ministro de Defensa, Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol), respondió a los citantes de su moción de censura en la Cámara de Representantes, pidiéndoles respeto por su cargo y lo que representa: “El representante Cortés mencionó que el ministro de Defensa estaba… pic.twitter.com/ZLTNekoROW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

“El artículo 74 de la Ley Quinta del 92 habla sobre el respeto a los citantes. Ese respeto se mide de diferentes maneras, pero voy a enfocarme en dos; una de ellas tiene que ver con el representante Cortés, que mencionó que ‘el ministro de Defensa estaba jugando por debajo de la mesa con Calarcá’. Representante, yo le pido respetuosamente que me respete a mí y que respete mi cargo. No soy ningún delincuente”, indicó Sánchez.

