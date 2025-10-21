Después de más de un mes del asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México, la modelo y creadora de contenido Angie M. habló por primera vez sobre lo ocurrido y sobre las acusaciones que han circulado en su contra desde el crimen.

Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, fue detenida en septiembre como parte de la investigación, pero días después recuperó su libertad.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la venezolana aseguró que no tiene ninguna relación con el homicidio y pidió a sus seguidores y medios de comunicación “que la saquen de todas las cosas malas que se están diciendo”. “No tuve nada que ver”

En su declaración, Angie M. negó cualquier tipo de participación en el crimen y explicó que su detención fue una diligencia breve dentro del proceso que adelantan las autoridades mexicanas. “Vieron que yo era una persona inocente. En ningún momento estuve presa. Me detienen, hacen esta investigación y eso fue todo lo que pasó. En ningún momento tuve una declaración ni me llevaron a juicio”, afirmó la modelo.

La creadora de contenido explicó que fue detenida el 23 de septiembre y liberada el 26 del mismo mes, tras comprobar que no existían pruebas en su contra. Dijo que, como muchas otras personas que conocieron a los artistas, fue llamada a rendir información para ayudar a esclarecer los hechos ocurridos el 17 de septiembre, cuando los dos colombianos fueron hallados sin vida en una zona rural de México.

En su mensaje, Angie M. lamentó la muerte del cantante urbano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y reveló detalles de la relación que mantenían antes del crimen. “Nos estábamos conociendo. Era una persona muy espectacular, muy hermosa. Me afectó muchísimo lo que le sucedió. Bayron y yo nos conocimos por medio de Regio porque íbamos a trabajar juntos. Teníamos muchos intereses en común, pero decidimos concentrarnos en la carrera”, explicó.

Asimismo, aseguró que el artista fue víctima de las malas compañías: “Él estuvo en el momento incorrecto y con las personas incorrectas”, dijo con visible tristeza.

La modelo también dijo que ha recibido ataques y amenazas por redes sociales, por lo que pidió respeto y comprensión mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

