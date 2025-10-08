Angie Miller es una de las pocas personas que estuvo con B-King y Regio Clown en México. Según la familia de Bayron Sánchez, ellos se conocieron en tierras aztecas, o al menos él nunca habló de tener una relación con ella, razón por la que su vínculo con el cantante es toda una incógnita. Lo que sí es cierto es que hay videos de ellos dos en eventos y en un hotel, además de estar muy acaramelados.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque la familia reportó que ella estuvo desaparecida, luego se supo que se trató de una diligencia de las autoridades, que la tenían detenida para saber su vínculo con el crimen de B-King y Regio Clown. Pues en esa detención, según dieron a conocer en un noticiero de México llamado ‘Imagen Crystal’, Angie Miller dio el nombre de la banda que estaría detrás del crimen de los artistas colombianos.

“Un juez vinculó a proceso a cuatro detenidos. Van a permanecer en el penal de Chalco en lo que termina la investigación. De acuerdo con la testigo venezolana, Angie Miller, los presuntos responsables del homicidio, estarían vinculados con ‘Los pesados de Los Reyes y Neza, una organización delictiva, relacionada con La Unión Tepito”, mencionó la presentadora.

Esto le daría un giro a la investigación, pues inicialmente, por el mensaje que dejaron junto al cuerpo, se pensaba que el hecho se le debía atribuir a la Familia Michoacana, una banda criminal que opera masivamente en México. Ahora, con esta nueva versión, todo apunta a la que pesquisas de que se trataba de un caso de microtráfico son ciertas.

Desde hace varios días, las autoridades han señalado que en la investigación de B-King y Regio Clown se busca si el DJ que vivía en México era un vendedor de tusi y era de esos “negocios” que hablaba cuando se lo mencionó en un chat a su pareja.

Todo parecería indicar que así es, pero Marcela Reyes y la familia de B-King aseguran que el cantante de reguetón nunca estuvo en ese tipo de negocios ilícitos, por lo que creen que su presencia en esa reunión se trató de una mala decisión, pues él nunca había tenido ningún vínculo con México para creer que estaba en esos negocios ilícitos.

Lo cierto es que la muerte de B-King aún no está clara y Angie Miller no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales, por lo que no hay información de su paradero en la actualidad.

(Vea también: Exhiben cuál es el verdadero negocio de Angie Miller, modelo cercana a B-King y Regio Clown)

Por su parte, en Colombia, la familia del cantante de reguetón piden que las autoridades mexicanas avancen en las capturas y en la judicialización de personas que estén realmente vinculadas en el caso, pues, se ha dicho que los cuatro capturados de la semana anterior no tendrían ningún vínculo con el asesinato de B-King.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.