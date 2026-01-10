En diálogo con Pulzo, el abogado Juan Luis González, quien representa a la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel (liberada recientemente por el régimen venezolano), habló de la situación que aún enfrentan los presos políticos en Venezuela.

(Vea también: ¿Quiénes son los “presos políticos” hasta ahora liberados en Venezuela?)

Aunque Rodríguez desmintió la versión de que su defendida fue torturada, se mostró preocupado por el panorama que enfrentan los presos políticos y hasta quienes los defienden, por qué pese a que algunos salen libres, como es el caso de San Miguel, los procesos judiciales continúan.

De la misma manera, enfatizó en que aún no se hace efectivo en su totalidad el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre una liberación masiva de presos políticos.

En ese sentido, imágenes difundidas por agencias como APF muestran a familiares de los detenidos durmiendo en camas improvisadas al lado de la prisión El Rodeo a la espera de sus seres queridos.

“No han sido liberados una cantidad significativa, hasta el momento de nuestra conversación, entiendo que solo 8 personas han sido puestas en libertad a raíz del anuncio que hiciera el señor Jorge Rodríguez, por lo cual esa cantidad de presos políticos a la cual él hizo referencia, yo no he visto que eso se haya materializado”, indicó González.

Asimismo, manifestó su temor por que la situación no cambie significativamente con la caída de Nicolás Maduro y que los defensores como él sigan corriendo peligro.

“Todos estamos expuestos. Uno dice por qué no yo, por qué otro colega. A Dios gracias, no he tenido la desdicha de que mi familia pase por una experticia como esa, pero simplemente hay que hacer lo que nos toca”, concluyó en la entrevista con este medio.

Testimonio sobre tortura a presos políticos

El padre del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott entregó un crudo testimonio sobre los tratos que, según denuncia, ha sufrido su hijo durante los años que lleva privado de la libertad en Venezuela. El oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana permanece detenido desde agosto de 2017, señalado por su participación en la llamada Operación David Carabobo.

Según relató el familiar, Caguaripano fue sometido a torturas físicas y psicológicas, incluyendo descargas eléctricas, desnudez forzada y tratos degradantes en centros de reclusión como La Tumba y El Helicoide, instalaciones ampliamente cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con información de NTN24, el padre del preso político aseguró que su hijo fue arrastrado sobre superficies con piedras, golpeado y sometido a métodos de castigo que le dejaron secuelas físicas y emocionales. También señaló que estas prácticas buscan quebrar la voluntad de los detenidos considerados opositores al régimen.

El familiar expresó que, aunque en las últimas semanas se conocieron excarcelaciones de algunos presos políticos, muchos continúan tras las rejas en condiciones similares, por lo que insistió en la necesidad de una liberación plena y sin restricciones para todos los detenidos por razones políticas.

