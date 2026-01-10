La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue excarcelada el 8 de enero de 2026 luego de permanecer casi dos años privada de la libertad en Venezuela, en un caso que organizaciones nacionales e internacionales calificaron como detención arbitraria.

San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y reconocida por su trabajo en temas de seguridad y defensa, fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija. Las autoridades la acusaron de delitos como terrorismo y traición a la patria, cargos que defensores de derechos humanos consideraron infundados.

En este sentido, Pulzo dialogó con su Juan Luis González, quien dio detalles de su liberación y de su estado de salud. González aseguró que, pese a que ella fue liberada, su proceso sigue y los cargos no fueron retirados.

De esta manera aclaró que, si bien ella continúa en un “proceso de rehabilitación” por una lesión que sufrió en su hombro, ella no mencionó que fuera torturada, como se especula.

“Ella nunca nos ha manifestado que haya sido víctima de tortura. Al contrario, ella fue muy sincera al afirmar que cuando se lesionó el hombro fue que se cayó, se fracturó”, indicó González.

Ante esto también agregó que al principio no recibió oportunamente la debida atención, luego fue intervenida dos veces y ahora tiene que continuar con terapias para su completa recuperación.

¿Dónde se encuentra Rocío San Miguel al ser liberada por el régimen de Venezuela?

Aunque recuperó la libertad, distintas voces aseguran que se trata de una “libertad a medias”, ya que su salida no estuvo acompañada de un cierre formal del proceso judicial ni del retiro de los señalamientos en su contra. Además, su excarcelación ocurrió bajo condiciones que no han sido explicadas públicamente por el régimen venezolano.

Tras dejar la prisión, Rocío San Miguel fue trasladada a España, donde se reencontró con su familia y comenzó un proceso de recuperación médica, luego de sufrir varios problemas de salud durante su detención.

El caso volvió a encender las alertas sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, muchos de los cuales continúan detenidos sin garantías judiciales, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.

