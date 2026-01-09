La llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, no solo reconfiguró el tablero político del país, sino que desplazó la atención pública hacia su entorno más cercano. En ese círculo íntimo sobresale una figura que, aunque ha evitado el protagonismo directo, concentra crecientes interrogantes: Yussef Abou Nassif Smaili, su pareja sentimental desde 2017 y señalado por diversos medios como uno de los empresarios más beneficiados durante los años del chavismo.

Aunque en medios internacionales se le denomina con frecuencia como el “primer caballero”, no existe registro formal de matrimonio ni hijos en común. Aun así, su cercanía con la hoy presidenta interina lo ubica en una posición de poder informal, especialmente en un contexto en el que las fortunas ligadas al régimen venezolano están siendo rastreadas por autoridades internacionales.

Yussef Abou Nassif Smaili es un empresario de origen libanés, nacionalidad venezolana, que ha construido un emporio económico durante el régimen de Nicolás Maduro.

Quién es el esposo de Delcy Rodríguez

Su perfil público ha sido descrito como polifacético. En distintos momentos se ha presentado como orador motivacional, enfocado en técnicas para vencer el miedo escénico, pero su principal actividad se ha desarrollado en el mundo empresarial. Antes de 2010, tuvo vínculos con Interbursa, una sociedad controladora de instituciones financieras mexicanas, etapa que precedió a la consolidación de sus propios negocios.

Una de sus empresas más mencionadas es Mass Joy Industries, señalada en investigaciones periodísticas por su presunta vinculación con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa estatal creado en 2016 para distribuir alimentos subsidiados en Venezuela. Según reportes, estas operaciones habrían permitido márgenes de ganancia extraordinarios, incluso en escenarios donde los productos no llegaban a repartirse de forma regular.

A esto se suma la cadena de tiendas Ok Mart, descrita como una de sus compañías insignia, que —según medios locales— mueve cerca de 500 millones de dólares al año, con presencia en zonas estratégicas de Caracas, incluyendo inmuebles previamente expropiados por el Estado.

De cuánto es la fortuna del esposo de Delcy Rodríguez

El aspecto que más interés ha generado es el volumen de su patrimonio. De acuerdo con publicaciones del medio español El Debate, la fortuna de Abou Nassif Smaili se estima en 500 millones de euros, acumulados principalmente a través de contratos de importación y negocios con el Estado venezolano.

Investigaciones periodísticas lo ubican dentro de un clan empresarial con ramificaciones en compañías de construcción, inmobiliarias, servicios turísticos, importadoras y empaquetadoras de alimentos, muchas de ellas registradas en jurisdicciones como Hong Kong, un patrón similar al utilizado por otros contratistas del régimen, como Álex Saab.

De hecho, El Tiempo documentó en 2020 un vínculo indirecto entre Abou Nassif y Saab, ambos relacionados con esquemas de importación de alimentos para los CLAP a través de sociedades en Asia. Estas conexiones han despertado el interés de investigadores internacionales, especialmente tras la decisión de Suiza de rastrear y congelar bienes de figuras clave del chavismo.

Polémicas del esposo de Delcy Rodríguez

La cercanía de Abou Nassif con Delcy Rodríguez no se limita a lo personal. Su presencia ha sido registrada en momentos políticamente sensibles. Uno de los más emblemáticos ocurrió el 20 de enero de 2020, cuando acompañó a Rodríguez en el avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Ese episodio generó una crisis política en España, ya que Rodríguez tenía prohibida la entrada a territorio de la Unión Europea. El encuentro, que se produjo dentro del avión con el entonces ministro José Luis Ábalos, se convirtió en uno de los escándalos diplomáticos más notorios del chavismo en el exterior.

Exparejas de Delcy Rodríguez

La vida sentimental de Delcy Rodríguez ha sido, en general, discreta. Sin embargo, su relación más conocida antes de Abou Nassif fue con el actor venezolano Fernando Carrillo, figura destacada de la televisión latinoamericana.

El vínculo, que se extendió por cerca de tres años, se dio en los años noventa y fue ampliamente comentado por la prensa debido al contraste entre el mundo del espectáculo y el ascenso político de Rodríguez. El propio Carrillo ha descrito la relación como intensa y conflictiva, en un momento en el que ella consolidaba sus primeros pasos dentro del aparato estatal venezolano.

Luego de ese noviazgo, no se han conocido más parejas de Delcy Rodríguez. Yussef Abou Nassif Smaili ha sido su pareja oficial y principal apoyo personal durante su ascenso dentro del chavismo, acompañándola en etapas clave de su carrera política.

Estudios y ascenso al poder de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, de 56 años, es abogada de formación y una de las figuras más influyentes surgidas del chavismo. Completó estudios de Derecho con estancias académicas en París y Londres, lo que la convirtió en una de las pocas dirigentes del régimen con dominio fluido del inglés y el francés.

Su trayectoria política está marcada por la figura de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, asesinado en prisión en 1976, un hecho que ella ha señalado como determinante en su militancia ideológica. Junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, construyó su carrera al amparo del proyecto de Hugo Chávez.

Rodríguez ocupó cargos estratégicos: ministra del Despacho de la Presidencia, ministra de Comunicación, canciller, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta ejecutiva desde 2018 y ministra de Hidrocarburos desde 2024. Estas posiciones la acercaron tanto al sector empresarial como a los circuitos internacionales del poder.

Su paso por Europa, su manejo de idiomas y su capacidad de interlocución con gobiernos extranjeros la convirtieron en una figura clave para los lobbies internacionales del régimen, así como en una carta de transición tras la captura de Maduro.

Hoy, con Delcy Rodríguez al frente del poder interino, la atención internacional se centra no solo en sus decisiones políticas, sino en el entramado económico que la rodea. La figura de Yussef Abou Nassif Smaili sintetiza muchas de las preguntas que persisten sobre el chavismo: enriquecimiento acelerado, contratos estatales opacos y fortunas bajo investigación.

Mientras Suiza, Estados Unidos y otros países avanzan en el rastreo de activos vinculados al régimen, el rol del empresario libanés —pareja de la nueva presidenta— se perfila como uno de los focos de mayor interés.

