La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó el tono frente a Estados Unidos y afirmó que la captura de Nicolás Maduro no fue una rendición, sino un enfrentamiento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Confirman visita de Delcy Rodríguez a Gustavo Petro en Casa de Nariño; sería muy pronto)

En un acto de homenaje a los fallecidos durante la operación estadounidense, Rodríguez aseguró que en Venezuela “hubo combate” y negó que su gobierno esté subordinado a las presiones del presidente Donald Trump.

Rodríguez sostuvo que nadie “se entregó” durante el operativo que terminó con la detención de Maduro y de su esposa, y habló de combates “por la patria” en medio de la incursión. Según las cifras oficiales mencionadas en el evento, la acción militar dejó al menos 100 muertos.

Lee También

“Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate y hubo combate por esta patria”, dijo Rodríguez.

Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la situación de Venezuela

La mandataria encargada también descartó que Venezuela esté bajo sometimiento externo y defendió la “dignidad histórica” del chavismo. Reivindicó su lealtad a Nicolás Maduro, a quien calificó como “secuestrado”, y aseguró que el país mantiene su posición pese a las presiones de Trump.

“No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado”, añadió.

Con sus declaraciones, Rodríguez buscó enviar un mensaje político interno y externo: reivindicar resistencia, marcar distancia de la idea de rendición y reforzar la narrativa de apoyo al gobernante depuesto en medio de la captura ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.