La medida, impulsada principalmente por demócratas pero con apoyo republicano, superó una votación procesal clave con cinco senadores republicanos uniéndose a la causa. Fuentes de AFP indican que la votación final, programada para la próxima semana, sería casi una formalidad.

Expertos coinciden en que todo esto es más simbólico que efectivo: en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría (aunque ajustada), es poco probable que pase, y si milagrosamente lo hace, Trump la vetaría de inmediato. Para superar un veto presidencial, necesitarían mayorías calificadas que parecen imposibles en este Congreso dividido.

Uno de los voces más fuertes en esta rebeldía es el senador Rand Paul, republicano de Kentucky y conocido por sus choques frecuentes con Trump. “Los miembros del Congreso menos valientes hacen todo lo posible para evitar asumir responsabilidades, para evitar la votación trascendental de declarar la guerra”, disparó Paul. Y remató: “Pero que no haya duda: bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder es un acto de guerra, claro y simple. Ninguna disposición de la Constitución otorga tal poder a la presidencia”.

Mientras tanto, Trump no se queda callado. En una entrevista publicada este jueves por The New York Times, el presidente dejó claro que Estados Unidos podría supervisar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años.

“Solo el tiempo dirá” cuándo Washington dejará de tener control directo sobre el país sudamericano, dijo. La Casa Blanca defiende la operación contra Maduro como parte de la lucha contra el narcotráfico, recordando que Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas al inicio de su mandato.

Desde que Trump volvió al poder, el Congreso ha rechazado varias resoluciones similares sobre poderes de guerra en Venezuela. En el último siglo, solo una ha logrado limitar de verdad las acciones militares presidenciales unilaterales: la famosa Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que se aprobó superando el veto de Richard Nixon.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.