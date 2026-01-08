Un tiroteo registrado a la salida de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dejó al menos dos personas muertas y seis heridas, algunas de gravedad, en el estado de Utah, en Estados Unidos. El hecho ocurrió cuando varias personas abandonaban el lugar tras participar en un servicio memorial.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con El Español, el ataque se presentó en el estacionamiento del templo, luego de un altercado que derivó en disparos. La policía acudió al sitio tras recibir múltiples llamadas de emergencia y desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona.

Las víctimas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, algunas de ellas en condición crítica. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se ha confirmado el motivo del ataque, mientras continúan las labores de investigación.

Las autoridades trabajan en la recolección de testimonios y material audiovisual para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Entretanto, la comunidad local y líderes religiosos expresaron su consternación por el hecho y reiteraron el llamado a preservar la seguridad en espacios de reunión y culto.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.