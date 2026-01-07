El suceso que marcó un trágico inicio de año en la localidad de Kennedy, en Bogotá, ha dejado una honda preocupación entre sus habitantes y autoridades. El 6 de enero de 2026, alrededor de las seis de la tarde, una balacera sacudió a los residentes cuando un joven circulaba en su motocicleta y fue brutalmente atacado por cuatro delincuentes a bordo de dos motos, como informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Los rastros de camioneta Montero que estuvo en balacera en San Victorino; fue vista en 2 asaltos)

El hecho, captado por las cámaras de seguridad de la zona, causó estupor en la comunidad y desató discusiones sobre la seguridad en las calles de Bogotá. El video, que circula ampliamente en las redes sociales, muestra a la víctima herida y tendida en el pavimento, antes de ser trasladada a una clínica cercana, en un desesperado intento por salvar su vida, de acuerdo con el rotativo.

Según informó El Tiempo, el hecho se produjo cerca de la avenida primera de mayo con carrera 68, una de las zonas de mayor tránsito de la capital colombiana. Este lamentable incidente no ha podido evitar que se hagan comparaciones con el caso de Jean Claude Bossard, asesinado en circunstancias similares en diciembre pasado. “Estamos viendo una repetición de lo que sucedió con Bossard, estamos consternados”, dijo un residente de Kennedy en un contacto telefónico con la prensa local.

Lee También

Los bogotanos no dejan de lamentar la pérdida del emblemático comerciante francés, Bossard, quien perdió la vida tras resistirse a un atraco en el barrio San Felipe, una tragedia que desató una indignación profunda entre los ciudadanos por las circunstancias de los hechos, ya que incluso uno de los sicarios era menor de edad, quien fue aprehendido.

Lee También

El aumento en el número de robos violentos ha encendido las alarmas en las autoridades y la sociedad civil. Los residentes exigen mayor presencia policial para hacer frente a esta creciente ola de criminalidad en las calles de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z