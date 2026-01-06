Donald Trump se pronunció a través de su cuenta de Truth sobre el petróleo de Venezuela luego de la incursión de Estados Unidos en Caracas, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, un movimiento que desde distintos frentes ya era señalado como una operación con intereses energéticos de fondo.

El presidente estadounidense confirmó la decisión que muchos anticipaban y anunció que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo “de alta calidad” a Estados Unidos.

De acuerdo con su mensaje, ese crudo será vendido a precio de mercado y los recursos obtenidos quedarán bajo su control directo para garantizar que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.

Qué pasará con el petróleo de Venezuela

En su publicación, Trump detalló que ya dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan de manera inmediata. Además, precisó que el petróleo será transportado en buques de almacenamiento directamente hasta los muelles de descarga en territorio estadounidense, dejando en claro el alcance logístico de la operación.

El anuncio refuerza las sospechas que se habían instalado tras la incursión militar en Venezuela, en la que Estados Unidos capturó a Maduro, y coloca al petróleo como uno de los ejes centrales del nuevo escenario político y económico que enfrenta el país sudamericano bajo la mirada de Washington.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.