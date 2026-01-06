La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió al paso de la presión ejercida por Donald Trump y aseguró que gobierna sin la influencia de ningún “agente externo”, pese a que el mandatario estadounidense insiste en que su administración está “a cargo” del país, luego de la captura de Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta hasta la sorpresiva incursión militar de Estados Unidos en Caracas, asumió el poder con el respaldo clave de las Fuerzas Armadas y el apoyo del resto de los poderes públicos.

Esa operación dejó decenas de muertos, entre ellos 55 militares cubanos y venezolanos que integraban la seguridad del gobernante depuesto, según se informó oficialmente.

Durante una reunión con el equipo económico, transmitida por la televisión estatal, la mandataria elevó el tono y defendió la soberanía del país. “Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos”, afirmó, antes de subrayar que “el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie” y que no existe “agente externo que gobierne Venezuela”.

Qué pasará con Delcy Rodríguez

Las declaraciones contrastan con la postura de Trump, quien sostuvo que fue su decisión dejar a Rodríguez al mando y advirtió que, si “no hace lo correcto”, enfrentará un “precio muy alto”, incluso mayor al que, según él, pagó Maduro.

Aun así, la presidenta envió una carta de tono cordial al mandatario estadounidense, en la que abogó por una relación equilibrada y respetuosa entre ambos países, mientras el pulso político y diplomático sigue escalando.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.