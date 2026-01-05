Un incidente con un dron provocó momentos de tensión y confusión en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela), luego de que militares venezolanos efectuaran varios disparos la noche del lunes. El hecho ocurrió en un contexto de alta sensibilidad política, lo que llevó a que parte de la población temiera un nuevo ataque extranjero o un intento de golpe de Estado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump pone nombres y dice quiénes serán los encargados de la intervención en Venezuela)

Según reportes en redes sociales, ráfagas de disparos se escucharon en sectores cercanos a la sede del Ejecutivo venezolano, casi al mismo tiempo que se registró la movilización de soldados y vehículos blindados. Estas acciones despertaron especulaciones y alarma entre los ciudadanos, quienes observaron un despliegue inusual de fuerzas militares en una de las zonas más vigiladas de la capital.

(Vea también: Petro convoca a movilización en todo el país ante amenazas de Donald Trump: “A defender la soberanía”)

Lee También

Minutos después del incidente, las autoridades del régimen aclararon que los militares habían abierto fuego contra su propio dron tras confundirlo con una posible amenaza. El reporte indicó que no se trató de un ataque externo, sino de un episodio derivado del nerviosismo y la alerta permanente que mantienen las fuerzas armadas tras los recientes acontecimientos políticos en el país.

Lee También

Cabe mencionar que este episodio se presentó tres días después de la operación militar estadounidense en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado 3 de enero. Tras ese hecho, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina de Venezuela, lo que marcó un nuevo escenario político y elevó el nivel de incertidumbre en el país.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.