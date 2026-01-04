“Colombia también está enferma. Liderada por un hombre enfermo”, aseguró Trump, en medio de una conferencia de prensa al referirse a Venezuela y la región.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario de Estados Unidos nuevamente insistió en que Petro tiene laboratorios de cocaína en Colombia y, como en otras oportunidades, lo relacionó con el régimen de Venezuela.

Las declaraciones de Trump se dieron en medio de dicha conferencia en la que entregó más detalles de la transición de poder que se dará en Venezuela. Dice que quieren acceso total a ese país, a sus recursos, al petróleo, y a otros sectores de la economía.

Es en ese momento cuando el presidente de Estados Unidos se refirió a Petro y a Colombia. Dice que hay un vecindario “enfermo” por Venezuela y también relacionó a otros países.

Lee También

“Colombia está liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no lo va poder seguir haciendo por mucho tiempo más. Él (Petro) tiene fábricas de cocaína, pero no lo va a estar haciendo durante mucho tiempo más”, afirmó Trump.

Además, lanzó una amenaza para Colombia y dijo que no descarta un acción militar contra el país. “Eso suena bien”, sentenció.

Estas declaraciones las dio el presidente de Estados Unidos a bordo del Air Force One, en conferencia con algunos de los periodistas acreditados en la Casa Blanca.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.