Donald Trump está regresando a Washington luego de pasar un par de semanas en Florida y desde el avión está dando una rueda de prensa en la que se refirió a Colombia y una posible acción militar.

“Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos y no lo va a poder seguir haciendo por mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína, pero no va a poder seguir haciéndolo mucho más”, dijo Trump.

Y cuando le preguntaron sobre una posible acción militar contra Colombia y el presidente Petro, agregó: “Suena bien para mí”.

#Atención El presidente Gustavo Petro fue mencionado nuevamente por Donald Trump, al asegurar que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo”. También… pic.twitter.com/NgffsnE9Mv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 5, 2026

Esta es una situación de mucha preocupación para el Gobierno Nacional, puesto que las amenazas desde Estados Unidos contra el mandatario colombiano han venido en aumento y, tal como lo hizo con Maduro, no descarta una ofensiva militar importante.

Esto demuestra que Trump no piensa parar en su lucha contra el narcotráfico, pues todas estas acciones, incluidos los ataques a las lanchas en el pacífico y demás, lo ha justificado asegurando que es para que no llegue cocaína a Estados Unidos.

Es más, es relevante destacar que a Maduro lo puso como jefe del Cartel de los Soles y lo consideró un narcoterrorista, pero ese mismo vocabulario es el que está utilizando precisamente contra Gustavo Petro, reiterando en varias oportunidades que tiene fábricas de producción de cocaína y que si no coopera en esa lucha con la erradicación de la droga, también tendría consecuencias importantes.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.