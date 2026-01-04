Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo “cualquier intento de control” sobre Venezuela, después de que Estados Unidos asegurara que asumió el control del país tras la detención de Nicolás Maduro.

Los seis países manifestaron su preocupación por la estabilidad regional después de los ataques de Washington que resultaron con la captura de Maduro.

Donald Trump dijo que uno de sus principales objetivos es mantener el dominio sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos” venezolanos, apunta un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.

“La situación en Venezuela debe resolverse” con “respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”, agrega.

Este es el comunicado en cuestión:

¡Atención! Aquí los gobiernos de la mayoría de la población Latinoamérica y del Caribe nos expresamos conjuntamente: pic.twitter.com/2yTtw0IzcP — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 4, 2026

Los líderes de los países firmantes, como el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, rechazaron públicamente la incursión estadounidense en Venezuela y pidieron medidas a organismos internacionales como la ONU.

Washington capturó a Maduro, que enfrentará en Nueva York un juicio por supuesto narcotráfico y terrorismo, y reconoció hasta ahora a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva mandataria, que cuenta con el respaldo de la cúpula militar venezolana.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que es “prematuro” hablar de unas elecciones “en este momento”.

Países aliados como a Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba también rechazaron los ataques. Moscú y Pekín exigieron la “liberación inmediata” de Maduro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.