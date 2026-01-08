Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada hondureña Gladis Aurora López, del Partido Nacional, en las inmediaciones del Congreso Nacional en Tegucigalpa, cuando se disponía a ofrecer declaraciones a la prensa antes de una sesión legislativa.

De acuerdo con la información preliminar, el explosivo cayó a corta distancia de la congresista y le causó quemaduras y lesiones en la espalda y la cabeza, según información recogida por El Tiempo. Luego de la detonación, López fue auxiliada por personal de seguridad y trasladada a un centro médico de la capital, donde recibió atención especializada.

Las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque presentó afectaciones auditivas por la onda expansiva. Videos difundidos en redes sociales y grabaciones de cámaras de seguridad muestran el momento en que un hombre lanza el artefacto desde el exterior del recinto legislativo, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia en la zona.

🚨 Lanzaron explosivo a una diputada de Honduras frente al Parlamento Nacional mientras hablaba con periodistas. Lo que se sabe ► https://t.co/bBkfzPa5NX pic.twitter.com/ExRWz0SmKK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 9, 2026

El ataque ocurrió en un contexto de tensión política en el país y fue rechazado por distintos sectores. Desde el Congreso Nacional, se anunció la apertura de una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del atentado. Líderes políticos y autoridades reiteraron el llamado a rechazar la violencia y a garantizar la seguridad de los funcionarios públicos.

¿Qué tipo de explosivo le lanzaron a congresista en Honduras?

Las autoridades indicaron que el artefacto corresponde a un explosivo de fabricación artesanal, similar a un mortero casero, que suele dispararse mediante una lanzadera rústica.

De acuerdo con información de la AFP, este tipo de dispositivos ya se usó durante los disturbios ocurridos por las dilaciones en la proclamación del ganador de las elecciones del 30 de noviembre, episodios en los que se registraron varios enfrentamientos.

En uno de esos altercados, un militar sufrió heridas en el rostro, lo que evidenció el potencial lesivo de estos explosivos, incluso cuando no se trata de armamento de uso militar convencional.

