Este primero de enero de 2026, una tragedia vial marcó el inicio del Año Nuevo en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras, luego de un choque frontal entre una motocicleta y un camión que dejó cuatro integrantes de una misma familia fallecidos.

De acuerdo con información de las autoridades, en el accidente murieron el padre, la madre y sus dos hijos, quienes se movilizaban en la motocicleta. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad, de 3 y 5 años, según recogió Blu Radio.

El siniestro ocurrió en una carretera del municipio de Nueva Arcadia, por circunstancias que continúan bajo análisis de los organismos competentes, con el fin de establecer responsabilidades y las causas exactas del choque.

En el camión involucrado viajaban varias personas que resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital del departamento de Copán, según reportes de la Policía Nacional de Honduras.

Accidente vehicular en el sector de Nueva Arcadia, Copán, donde preliminarmente se informa de cuatro personas muertas y varios heridos. Se maneja que las víctimas mortales son dos menores y sus padres. Video Cortesía ¿Buscas noticias confiables? Haz clic aquí:… pic.twitter.com/zwnAL4KKXk — Radio América HN (@radioamericahn) January 1, 2026

Unidades de emergencia y personal policial acudieron al lugar para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes, mientras avanzan las investigaciones sobre este hecho que enluta a una familia en el inicio del nuevo año.

¿Cuál es el índice de accidentes de tránsito en Honduras?

Para ese país, los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de seguridad vial y figuran entre las causas más frecuentes de muerte externa. De acuerdo con el Global Status Report on Road Safety 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país registró un estimado de 1.904 fallecimientos por siniestros viales en 2021, lo que equivale a una tasa aproximada de 18,5 muertes por cada 100.000 habitantes.

Este indicador ubica a Honduras entre los países con mayor mortalidad vial en la región de las Américas, especialmente por el alto número de víctimas entre motociclistas, peatones y conductores de vehículos livianos, según el mismo informe de la OMS.

A nivel nacional, cifras divulgadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) indican que cada año se reportan miles de accidentes de tránsito, con un promedio que en algunos periodos supera las cinco muertes diarias en las carreteras del país. Las autoridades advierten que el exceso de velocidad, la imprudencia al conducir y el incumplimiento de normas básicas continúan entre los factores más frecuentes asociados a estos hechos.

Los datos oficiales evidencian que la siniestralidad vial sigue siendo un desafío estructural en Honduras, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, el control en las vías y la educación ciudadana en materia de tránsito.

