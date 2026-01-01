La estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (sur de Suiza), conocida por su exclusividad y por atraer a turistas internacionales, celebridades y amantes del deporte blanco, se convirtió en la madrugada del primero de enero de 2026 en escenario de una de las peores tragedias que ha vivido el país en décadas.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando cientos de jóvenes celebraban la entrada del nuevo año en el popular bar Le Constellation, se produjo una violenta explosión seguida de un incendio de rápida propagación que arrasó el local. Según el balance confirmado por la policía cantonal del Valais, dirigida por el comandante Frédéric Gisler, alrededor de 40 personas perdieron la vida y 115 resultaron heridas, la gran mayoría con quemaduras graves y muy graves.

El establecimiento, frecuentado tanto por residentes como por visitantes extranjeros, estaba repleto en el momento del siniestro. Testigos describieron escenas dantescas: humo denso, llamas que se extendieron con extrema rapidez, personas gritando y corriendo desesperadas hacia las salidas, algunas saltando por ventanas o apareciendo en la calle con la ropa quemada.

De hecho, recientemente salieron videos en el que se ve la gravedad de la situación, los cuales están incluso llenos de críticas porque quienes están afuera se dedican a grabar y no a ayudar a las personas involucradas. Estas son las imágenes:

🔴 #URGENTE | impresionante video del momento del incendio dentro del bar en Crans-Montana, Suiza. De momento hay 40 muertos y decenas de heridos graves. Es la peor tragedia del país alpino. pic.twitter.com/n9q0vHlrYZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 1, 2026

Tragedia en Suiza 🇨🇭 🔥

Un incendio y explosión en un bar de Suiza (por uso de bengalas al parecer)

Dejan hasta ahora 40 personas fallecidas y 120 heridas mucha de gravedad, las víctimas hasta ahora no pueden ser identificadas debido a las graves quemaduras que sufrieron. pic.twitter.com/pxX8rbzDKF — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 1, 2026

🇨🇭| Momento exacto de cómo se desató el incendio mortal en un bar de Suiza Se informa que aproximadamente 40 personas murieron y 100 resultaron heridas tras el accidente, y que las víctimas no pueden ser identificadas debido a las graves quemaduras que sufrieron. pic.twitter.com/N4wruLCObq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 1, 2026

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un accidente, posiblemente relacionado con el uso indebido de pirotecnia o material pirotécnico en un espacio cerrado, pese a que la localidad había prohibido expresamente los fuegos artificiales por riesgo de incendio.

Se descarta por completo cualquier hipótesis terrorista o acto intencional.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, calificó el suceso como “una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país”, destacando que muchas de las víctimas eran jóvenes. Las banderas del Parlamento Federal ondean a media asta durante cinco días en señal de duelo nacional.

Los servicios de emergencia desplegaron un operativo masivo: diez helicópteros, 40 ambulancias y más de 150 efectivos trabajaron en la zona. Los heridos, muchos de ellos con quemaduras extensas, han sido trasladados a hospitales de Sion, Lausana, Ginebra, Berna, Zúrich y otros centros especializados en grandes quemados.

Países vecinos como Francia, Italia y Alemania han ofrecido inmediatamente ayuda médica y camas en unidades de quemados para aliviar la presión sobre el sistema sanitario suizo.

Entre las víctimas hay personas de diversas nacionalidades, con confirmación de heridos franceses e italianos, y se espera que la identificación de los fallecidos —debido a la gravedad de las lesiones— pueda demorar días o incluso semanas.

Crans-Montana, un enclave de lujo que ha acogido eventos deportivos internacionales y que es habitual entre la jet set europea, pasa ahora del brillo de las fiestas de fin de año al luto colectivo. Las autoridades han pedido a quienes tengan videos o fotografías del momento del incidente que los aporten a la policía para ayudar en la investigación, mientras la comunidad suiza y el mundo entero siguen con consternación el desarrollo de una noche que debía ser de celebración y terminó en pesadilla.

