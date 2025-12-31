Los Bomberos de Bogotá atendieron dos incendios registrados en distintos puntos del norte de la capital del país, donde los bomberos controlaron las llamas sin que se presentaran víctimas de gravedad.

El primer caso correspondió a un incendio estructural ocurrido en la calle 176 con carrera 63. Durante la atención de la emergencia, 12 personas fueron evacuadas de manera preventiva, entre ellas tres menores de edad, quienes resultaron afectados por inhalación de humo.

Además, los afectados recibieron valoración por parte del personal de socorro. Luego de controlar las llamas, las autoridades procedieron a asegurar el área para descartar riesgos adicionales.

🚨Controlamos un incendio estructural en la Calle 176 con Carrera 63. Fueron evacuadas 12 personas, entre ellas tres menores de edad, quienes resultaron afectados por inhalación de humo. El área fue asegurada. pic.twitter.com/qrHJfBrVfH — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 1, 2026

Bomberos controlaron incendio vehicular en Bogotá

El segundo incidente se trató de un incendio vehicular registrado en la calle 164 B con carrera 3. De acuerdo con el reporte oficial, la situación fue controlada oportunamente y no se reportaron personas lesionadas. El lugar también quedó asegurado mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier emergencia y permitir una respuesta oportuna de los organismos de socorro.

