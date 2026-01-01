Un incendio durante una fiesta de Año Nuevo dejó varias personas muertas y otras heridas en un concurrido bar de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, informaron las autoridades policiales de ese país.

De acuerdo con AFP, las llamas se activaron luego de una explosión. El hecho activó un amplio operativo de policías, bomberos y equipos de emergencia en este reconocido destino turístico del cantón de Valais, considerado uno de los centros de esquí más importantes de Europa. De acuerdo con medios suizos, el balance de víctimas podría ser elevado y alcanzar incluso decenas de fallecidos.

Según la policía cantonal de Valais, el siniestro se originó por un “fuego de origen indeterminado” en un bar muy popular entre los turistas que celebraban la llegada del nuevo año. El establecimiento fue identificado como Le Constellation, con capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según información del propio complejo turístico.

Las autoridades precisaron que cerca de un centenar de personas se encontraban en el lugar al momento del incidente. Un turista de Nueva York logró registrar imágenes de “llamas de un naranja intenso” que salían del bar, mientras la gente “corría y gritaba en la oscuridad”, relató a la AFP.

En un comunicado oficial, la policía indicó que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, y calificó lo ocurrido como un “incidente grave”. Asimismo, señaló que “un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas” y que “la operación sigue en curso”.

¿Cuántos muertos habría dejado la explosión en Suiza?

Horas después de la emergencia, ambulancias permanecían estacionadas frente al bar, cuyas ventanas quedaron destruidas, mientras medios locales reportaban “un olor a quemado aún en el aire”.

Un médico presente en el lugar, citado por el diario suizo Blick, afirmó que el número de muertos podría contarse por “docenas”. Por su parte, el medio regional Le Nouvelliste habló de un “balance elevado”, con “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”, según sus fuentes.

Aunque la prensa local ha sugerido que el incendio pudo iniciar por el uso de pirotecnia durante un concierto, la policía reiteró que la causa sigue siendo desconocida. Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion señaló a la AFP que se registró una “explosión de origen desconocido” en la madrugada de este primero de enero.

Una explosión de origen aún desconocido sacudió un bar en la estación de esquí de Crans-Montana (cantón de Valais, Suiza) en la madrugada del 1 de enero de 2026, dejando varios muertos y numerosos heridos mientras muchas personas celebraban el Año Nuevo. pic.twitter.com/TCo7ZOcsWP — Portal Noticias Valencia (@PORTAL_NTC_VLC) January 1, 2026

Las autoridades confirmaron que la zona fue “completamente cerrada al público” y que “se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana” como parte del operativo de emergencia.

Un residente que vive cerca del lugar aseguró al diario 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando ocurrió el incendio. “La música y el champán corrían libremente”, afirmó. Sin embargo, el ambiente cambió de forma abrupta: “Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”.

Otro vecino relató al mismo medio que “oímos helicópteros toda la noche”. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, concluyó.

